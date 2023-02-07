Землетрясение в Турции 2023 - сколько погибло и пострадало, карта

Землетрясение 6 февраля считается одним из самых разрушительных, пострадало 13,5 млн человек

Число жертв разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции и Сирии в ночь на 6 февраля, уже превысило 5000 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных домов в поисках выживших. По состоянию на обед вторника, 7 февраля, удалось спасти 8 тысяч человек. Еще 20 тысяч получили ранения.

Землетрясение в Турции называют самой большой катастрофой за последние 80 лет. В последний раз такие толчки произошли в 1939 году и повлекли гибель более 30 тысяч человек.

Почему в Турции произошло разрушительное землетрясение и угрожает ли оно Украине, узнавали Новини.LIVE.

Миллионы пострадавших и тысячи погибших

По данным Главного центра специального контроля государственного космического агентства Украины, всего за сутки понедельника, 6 февраля, Турция пережила 8 мощных землетрясений. Их источники находятся в районе города Газиантеп на глубине около 17 км.

Последствия землетрясения в Газиантепе. Фото: REUTERS/Suhaib Salem

Первый и самый большой произошел в ночь на 6 февраля, в 03:17 ночи по киевскому времени, в центральной части Турции. Земные толчки измерялись магнитудой 7,6 балла по шкале Рихтера. По профессиональной классификации, такое землетрясение относится к очень разрушительным.

Через 30 минут, в 03:28 и в 03:36, толчки с магнитудой в 6,7 и 5,6 баллов повторились снова.

Утро 6 февраля. Диярбакыр, Турция. Фото: REUTERS/Sertac Kayar

Всего в последующие часы территорию Турции всколыхнуло еще 5 раз. Толчки были настолько сильными, что их почувствовали на значительных расстояниях от эпицентра: в Египте, Сирии, Ливане и Ираке.

Места землетрясений. Графика: EMSC / Twitter

По словам министра окружающей среды, урбанизации и климатических изменений Турции Мурат Курум, землетрясение повлияло на 16% турецкого населения в 10 провинциях. Это 13,5 миллионов человек (в Турции проживает 85 млн. населения. — Ред.). Здания, которые были повреждены первым землетрясением, после последующих толчков оказались под угрозой сноса.

О готовности помочь заявили 70 стран, в том числе и Украина. Представители 14 из них уже находятся в зоне бедствия.

"Турецкое землетрясение могло ощущаться даже в Украине. В частности, в Крыму и южных областях, однако оно не несет угрозы для населения и объектов критической инфраструктуры страны. В целом это одно из самых мощных землетрясений, которое произошло в Турции за последние 80 лет наблюдений", — рассказали в Главном центре специального контроля.

Почему такое сильное землетрясение произошло именно в Турции

Юго-восток Турции расположен в активной сейсмической зоне, поскольку находится на пересечении трех тектонических плит: Анатолийской, Аравийской и Африканской. Об этом пишет Дженни Дженкинс из Департамента наук о Земле Даремского университета.

По ее словам, движение тектонических плит оказывает давление на зоны разломов на границах. Конкретно внезапный выброс этого давления вызывает землетрясения и колебания земли.

"В этом регионе ежегодно происходит много землетрясений, вызванных постоянным движением тектонических плит, но сегодняшнее землетрясение особенно сильно и разрушительно, поскольку высвободилось очень много энергии. Например, землетрясения магнитудой в 7,8 баллов высвобождают примерно в 6 000 раз больше энергии, чем больше умеренные магнитудой в 5 баллов, обычно встречающихся в этом регионе", — уточнила ученая.

Хатай, Турция. REUTERS/Umit Bektas

Также, по ее словам, после крупных землетрясений обычно случаются толчки меньшей мощности. Таким образом, земная кора приспосабливается к изменениям после напряжения. Такие подземные толчки могут продолжаться в течение нескольких дней или даже лет после первого разрушения.

Какие землетрясения угрожают Украине

По словам ведущего сейсмолога и директора Института геофизики НАНУ Александра Кендзеры, Украину "трясет" постоянно. Все потому, что через нашу территорию проходит сейсмологический пояс планеты. Он начинается от Азорских островов через Средиземное море, охватывает Румынию, южные области Украины и идет на Кавказ, Гиндукуш (горы в Афганистане. — Ред.) и возвращает на Суматру (один из крупнейших островов Индонезии — Ред.).

Александр Кендзера. Фото: nas.gov.ua

Данный пояс образовался многие миллионы лет назад.

Самая большая опасность для Украины от землетрясений в сейсмоактивной зоне Вранча — на территории Румынии. Это одна из трех опасных мировых сейсмоактивных зон, расположенная на стыке южных Карпат в Румынии и восточных — на территории Украины.

Максимальная магнитуда землетрясений там достигает 8,3 балла. Ячейки расположены на глубине от 80 до 190 км, из-за чего могут проявляться на огромной территории — от Греции на юге до Финляндии на севере.

Там могут быть глубокие землетрясения, которые распространяются по всей территории Украины. Такие толчки в последний раз ощущались в 1977, 1986 и 1990 годах.

"Прикарпатье и Закарпатье, а это Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области, время от времени встряхивает, потому что они расположены в зоне Вранча. Но эти землетрясения не ощутимы для людей. Если в Румынии сила толчка достигает 5 баллов, то в западной Украине 2-3. Его ощутят только на верхних этажах жилых домов. Теоретически в Закарпатье может быть землетрясение в 8 баллов, но это возможно раз в тысячу лет", — добавил сейсмолог Александр Лящук, заместитель начальника Главного центра специального контроля.

Последний раз подземные толчки в Украине фиксировали 3 января 2023 в 15:28 по киевскому времени. Он произошел на территории Закарпатской области в районе города Иршава, на глубине 6 км. Магнитуда толчков составила 3,8 балла по шкале Рихтера.

По классификации такое землетрясение ощущается внутри здания, а вот под открытым небом уже реже. В помещении может быть дрожание окон, дверей, посуды, скрипа полов и стен.

Фото: REUTERS/Umit Bektas