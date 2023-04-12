Иран использовал последствия ужасного землетрясения, чтобы доставлять Сирии оружие, — Reuters
Иран использовал рейсы для оказания помощи жертвам разрушительного землетрясения, которое произошло в начале февраля, чтобы доставить оружие и военную технику своему стратегическому союзнику Сирии.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на девять сирийских, иранских, израильских и западных источников.
Как доставлялось оружие
После землетрясения на севере Сирии и Турции 6 февраля сотни рейсов из Ирана начали приземляться в сирийских аэропортах Алеппо, Дамаска и Латакии, доставляя грузы. Это продолжалось в течение семи недель.
По данным источников агентства, поставки включали в себя современное оборудование связи и радиолокационные батареи и запасные части, необходимые для запланированной модернизации предоставленной Ираном системы противовоздушной обороны Сирии во время гражданской войны.
В то же время миссия Ирана при ООН в Нью-Йорке отрицает, что Иран использовал гуманитарные самолеты после землетрясений для перемещения военного оборудования в Сирию, чтобы расширить свою сеть там и помочь Асаду, а правительство Сирии не ответило на запрос о комментарии.
Реакция Израиля
Источники сообщили Reuters, что Израиль быстро узнал о потоке оружия в Сирию и развернул агрессивную кампанию противодействия этому.
Бригадный генерал Йосси Купервассер рассказал, что Израиль наносил авиаудары по грузовикам с грузами из Ирана, полагались на очень конкретные данные разведки.
"Под видом поставок помощи Сирии после землетрясения Израиль видел значительные перемещения военного оборудования из Ирана, которое перевозилось в основном по частям", — рассказал пожелавший остаться неназванным представитель израильского оборонного ведомства.
По его словам, помощь в основном была доставлена в аэропорт Алеппо на севере Сирии.
"Удары Израиля также были направлены по месту встречи иранских военных для поставки электронных чипов для модернизации систем вооружений", — сказал сирийский военный перебежчик полковник Абдулджаббар Акаиди, поддерживающий контакты с армией. Где проходила встреча, Акаида не сообщил.
Взлетно-посадочная полоса Алеппо была поражена Израилем спустя всего несколько часов после того, как два иранских грузовых самолета приземлились с грузами оружия под предлогом оказания помощи, сообщают источники агентства.
Как отмечается в публикации, при гуманитарной катастрофе самолетам помощи ООН разрешено требовать права на посадку в местные органы власти, а гуманитарные грузы освобождаются от санкций.
Также сообщается, что сирийские власти предоставили право на посадку прямым рейсам из россии и Ирана.
Добавим, по данным ООН, в Сирии погибли около 6 тысяч человек в результате землетрясения 6 февраля.
Напомним, ранее в МИД Германии заявили, что режимы в Дамаске и Москве пытаются использовать в своих политических целях страдания людей, пострадавших от разрушительного землетрясения. После трагедии россия и Сирия начали поднимать вопрос снятия санкций с сирийского режима.