Иран использовал последствия ужасного землетрясения, чтобы доставлять Сирии оружие, — Reuters

Последствия землетрясения в Сирии, которое произошло 6 февраля. Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

Иран использовал рейсы для оказания помощи жертвам разрушительного землетрясения, которое произошло в начале февраля, чтобы доставить оружие и военную технику своему стратегическому союзнику Сирии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на девять сирийских, иранских, израильских и западных источников.

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Как доставлялось оружие

После землетрясения на севере Сирии и Турции 6 февраля сотни рейсов из Ирана начали приземляться в сирийских аэропортах Алеппо, Дамаска и Латакии, доставляя грузы. Это продолжалось в течение семи недель.

По данным источников агентства, поставки включали в себя современное оборудование связи и радиолокационные батареи и запасные части, необходимые для запланированной модернизации предоставленной Ираном системы противовоздушной обороны Сирии во время гражданской войны.

В то же время миссия Ирана при ООН в Нью-Йорке отрицает, что Иран использовал гуманитарные самолеты после землетрясений для перемещения военного оборудования в Сирию, чтобы расширить свою сеть там и помочь Асаду, а правительство Сирии не ответило на запрос о комментарии.

Реакция Израиля

Источники сообщили Reuters, что Израиль быстро узнал о потоке оружия в Сирию и развернул агрессивную кампанию противодействия этому.

Бригадный генерал Йосси Купервассер рассказал, что Израиль наносил авиаудары по грузовикам с грузами из Ирана, полагались на очень конкретные данные разведки.

"Под видом поставок помощи Сирии после землетрясения Израиль видел значительные перемещения военного оборудования из Ирана, которое перевозилось в основном по частям", — рассказал пожелавший остаться неназванным представитель израильского оборонного ведомства.

По его словам, помощь в основном была доставлена в аэропорт Алеппо на севере Сирии.

"Удары Израиля также были направлены по месту встречи иранских военных для поставки электронных чипов для модернизации систем вооружений", — сказал сирийский военный перебежчик полковник Абдулджаббар Акаиди, поддерживающий контакты с армией. Где проходила встреча, Акаида не сообщил.

Взлетно-посадочная полоса Алеппо была поражена Израилем спустя всего несколько часов после того, как два иранских грузовых самолета приземлились с грузами оружия под предлогом оказания помощи, сообщают источники агентства.

Как отмечается в публикации, при гуманитарной катастрофе самолетам помощи ООН разрешено требовать права на посадку в местные органы власти, а гуманитарные грузы освобождаются от санкций.

Также сообщается, что сирийские власти предоставили право на посадку прямым рейсам из россии и Ирана.

Добавим, по данным ООН, в Сирии погибли около 6 тысяч человек в результате землетрясения 6 февраля.

Напомним, ранее в МИД Германии заявили, что режимы в Дамаске и Москве пытаются использовать в своих политических целях страдания людей, пострадавших от разрушительного землетрясения. После трагедии россия и Сирия начали поднимать вопрос снятия санкций с сирийского режима.