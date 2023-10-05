Пентагон подтвердил сбитие турецкого беспилотника в Сирии

Спикер Пентагона Патрик Райдер. Фото: freepik

В Министерстве обороны США назвали причину сбития турецкого беспилотника в Сирии. По их данным, он наносил авиаудары вблизи операционной зоны.

Об этом сообщил спикер Пентагона Патрик Райдер.

Читайте также:

Турция не виновата

"Мы приняли эти меры, исходя из ситуации на месте. Это был нанесший удары вооруженный беспилотник", — заявил он, подтвердив избиение беспилотника в Сирии.

По словам Райдера, турецкие БпЛА наносили авиаудары в пределах установленной операционной зоны. Говорит: потерь у американского контингента нет, как и вины Турции в умышленной атаке американской инфраструктуры.

Также Райдер добавил, что США установили связь с турецким Министерством обороны, прежде чем уничтожить беспилотник. В то же время, после сбития, министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Турции Яшаром Гюлером, поэтому оснований для ухудшения отношений турецко-американских отношений нет.

"Могу заверить, что в данный момент никаких разногласий в США и Турции нет. С нашими турецкими друзьями-партнерами мы будем продолжать фокусироваться на миссии по полному уничтожению ИГИЛ в Сирии", — заверил он.

Напомним, что ранее террористическая группировка "ИГИЛ" объявила о гибели своего лидера в Сирии. Ранее по Сирии наносил удары Израиль в ответ на ракетные обстрелы. Турция нанесла авиаудары по северному Ираку, уничтожив объекты курдской группировки.