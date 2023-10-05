Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Пентагон подтвердил сбитие турецкого беспилотника в Сирии arrow

Пентагон подтвердил сбитие турецкого беспилотника в Сирии

5 октября 2023 23:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Пентагон подтвердил сбитие турецкого беспилотника в Сирии
Спикер Пентагона Патрик Райдер. Фото: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Министерстве обороны США назвали причину сбития турецкого беспилотника в Сирии. По их данным, он наносил авиаудары вблизи операционной зоны.

Об этом сообщил спикер Пентагона Патрик Райдер.

Читайте также:

Турция не виновата

"Мы приняли эти меры, исходя из ситуации на месте. Это был нанесший удары вооруженный беспилотник", — заявил он, подтвердив избиение беспилотника в Сирии.

По словам Райдера, турецкие БпЛА наносили авиаудары в пределах установленной операционной зоны. Говорит: потерь у американского контингента нет, как и вины Турции в умышленной атаке американской инфраструктуры.

Также Райдер добавил, что США установили связь с турецким Министерством обороны, прежде чем уничтожить беспилотник. В то же время, после сбития, министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Турции Яшаром Гюлером, поэтому оснований для ухудшения отношений турецко-американских отношений нет.

"Могу заверить, что в данный момент никаких разногласий в США и Турции нет. С нашими турецкими друзьями-партнерами мы будем продолжать фокусироваться на миссии по полному уничтожению ИГИЛ в Сирии", — заверил он.

Напомним, что ранее террористическая группировка "ИГИЛ" объявила о гибели своего лидера в Сирии. Ранее по Сирии наносил удары Израиль в ответ на ракетные обстрелы. Турция нанесла авиаудары по северному Ираку, уничтожив объекты курдской группировки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на ВСУ в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

17:09 Кто имеет право служить в ВСУ по месту жительства: полный список

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз