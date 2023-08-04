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Угруповання ІДІЛ оголосило про загибель свого лідера у Сирії

4 серпня 2023 06:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Угруповання ІДІЛ оголосило про загибель свого лідера у Сирії
Бійці угруповання "Ісламська держава". Фото: АР
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Сирії ліквідували лідера терористичного угруповання ІДІЛ Абу аль-Хусейн аль-Хусеіні аль-Кураіші. Він очолював екстремістську організацію з листопада минулого року.

Про це повідомляє агенція Associated Press.

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У Сирії ліквідували лідера ІДІЛ

Повідомляється, що це сталося на північному заході Сирії під час зіткнення з групою, яку пов’язують з Аль-Каїдою.

"Угруповання ІДІЛ оголосило про загибель у Сирії свого маловідомого лідера Абу аль-Хусейна аль-Хусеіні аль-Кураіші, який очолював екстремістську організацію з листопада", — йдеться в повідомленні.

Також стало відомо, що після загибелі свого лідера бойовики ІДІЛ негайно призначили нового керівника.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Верховна Рада України ухвалила закон про припинення торговельного, економічного і технічного співробітництва з Сирією.

Зазначається, що угода між країнами припиняє дію через підтримку Сирією військово-політичного керівництва Росії щодо вторгнення останньої на територію України, а також через "визнання так званої "незалежності" тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України".

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