Угруповання ІДІЛ оголосило про загибель свого лідера у Сирії

Бійці угруповання "Ісламська держава". Фото: АР

У Сирії ліквідували лідера терористичного угруповання ІДІЛ Абу аль-Хусейн аль-Хусеіні аль-Кураіші. Він очолював екстремістську організацію з листопада минулого року.

Про це повідомляє агенція Associated Press.

Читайте також:

У Сирії ліквідували лідера ІДІЛ

Повідомляється, що це сталося на північному заході Сирії під час зіткнення з групою, яку пов’язують з Аль-Каїдою.

"Угруповання ІДІЛ оголосило про загибель у Сирії свого маловідомого лідера Абу аль-Хусейна аль-Хусеіні аль-Кураіші, який очолював екстремістську організацію з листопада", — йдеться в повідомленні.

Також стало відомо, що після загибелі свого лідера бойовики ІДІЛ негайно призначили нового керівника.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Верховна Рада України ухвалила закон про припинення торговельного, економічного і технічного співробітництва з Сирією.

Зазначається, що угода між країнами припиняє дію через підтримку Сирією військово-політичного керівництва Росії щодо вторгнення останньої на територію України, а також через "визнання так званої "незалежності" тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України".