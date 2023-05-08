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Ліга арабських держав відновила членство Сирії у своєму блоці

8 травня 2023 08:24
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Ліга арабських держав відновила членство Сирії у своєму блоці
Ліга арабських держав відновила членство Сирії у своєму блоці. Фото: REUTERS
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Після голосування Ліга арабських держав погодилася на відновлення членства Сирії у своєму блоці. Воно було зупинено 12 років тому через повстання країни проти режиму Башара Асада у 2011 році. Повстання було жорстоко придушене, згодом переросло у громадянську війну.

Про це повідомляє AP.

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Що відомо

"За" відновлення участі висловилися 13 із 22 держав-членів. "Проти" виступив, зокрема, Катар, який не відправив міністра закордонних справ на зустріч у Каїр.

Видання пише, що це хоч і була перемога Дамаска, однак символічна.

"Враховуючи те, що західні санкції проти уряду Асада залишаються в силі, очікується, що повернення до Ліги арабських держав не призведе до швидкого вивільнення коштів на відновлення країни, яка постраждала від війни", — йдеться в повідомленні.

Генеральний секретар Ліги арабських держав Ахмед Абул Гейт заявив, що рішення повернути Сирію до організації дозволить Асаду взяти участь у майбутньому саміті групи 19 травня. Це є частиною поступового процесу врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Верховна Рада України ухвалила закон про припинення торговельного, економічного і технічного співробітництва з Сирією. Зазначається, що угода між країнами припиняє дію через підтримку Сирією військово-політичного керівництва Росії щодо вторгнення останньої на територію України, а також через "визнання так званої "незалежності" тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України".

А також розповідали, що згідно зі "злитими" документами Пентагону, головне управління розвідки Міноборони України готувалося провести атаки на російські війська та "вагнерівців" у Сирії за допомогою формованих курдів. Ці дії мали змусити Росію забрати свої війська з України.

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