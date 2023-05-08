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Лига арабских государств возобновила членство Сирии в своем блоке

8 мая 2023 08:24
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Лига арабских государств возобновила членство Сирии в своем блоке
Лига арабских государств восстановила членство Сирии в своем блоке. Фото: REUTERS
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

После голосования Лига арабских государств согласилась на возобновление членства Сирии в своем блоке. Оно было остановлено 12 лет назад из-за восстания страны против режима Башара Асада в 2011 году. Восстание было жестоко подавлено, впоследствии переросло в гражданскую войну.

Об этом сообщает AP.

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"За" возобновление участия высказались 13 из 22 государств-членов. "Против" выступил, в частности, Катар, не отправивший министра иностранных дел на встречу в Каир.

Издание пишет, что это хоть и была победа Дамаска, но символическая.

"Учитывая, что западные санкции против правительства Асада остаются в силе, ожидается, что возвращение в Лигу арабских государств не приведет к быстрому высвобождению средств на восстановление пострадавшей от войны страны", — говорится в сообщении.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт заявил, что решение вернуть Сирию в организацию позволит Асаду принять участие в предстоящем саммите группы 19 мая. Это часть постепенного процесса урегулирования конфликта.

Напомним, ранее мы писали, что Верховная Рада Украины приняла закон о прекращении торгового, экономического и технического сотрудничества с Сирией. Отмечается, что соглашение между странами прекращает действие из-за поддержки Сирией военно-политического руководства России по вторжению последней на территорию Украины, а также из-за "признания так называемой "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины".

А также рассказывали, что согласно "слитым" документам Пентагона, главное управление разведки Минобороны Украины готовилось провести атаки на российские войска и "вагнеровцев" в Сирии с помощью формированных курдов. Эти действия должны были заставить Россию забрать свои войска из Украины.

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