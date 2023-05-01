Ердоган: турецька розвідка ліквідувала лідера ІДІЛ у Сирії
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Національна розвідувальна організація країни ліквідувала у Сирії ватажка ІДІЛ Абу Хусейна аль-Курейші.
Про це Ердоган написав у Twitter.
"Наша Національна розвідувальна організація протягом тривалого часу стежила за так званим лідером ІДІЛ Абу Хусейном аль-Курайші. Ця людина була нейтралізована вчора під час операції, проведеної нашою Національною розвідувальною організацією в Сирії", — заявив Ердоган.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan:— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) April 30, 2023
“Millî İstihbarat Teşkilatımız, DEAŞ'ın sözde liderini uzun süredir takip ediyordu. Bu şahıs, MİT'in dün Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi. Bundan sonra da terör örgütleriyle ayrım yapmadan mücadelemizi sürdüreceğiz.”
Президент заявив, що цими діями Туреччина демонструє рішучість в боротьбі з терористичними організаціями.
"Я сподіваюся, що відтепер ми продовжимо нашу боротьбу без дискримінації проти терористичних організацій", — додав Ердоган.
ІД обрала аль-Кураші своїм лідером у листопаді 2022 року після того, як попередній лідер ІД був убитий під час операції на півдні Сирії.
Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Судану Абдалла Хамдок попередив, що конфлікт у його країні може стати гіршим, ніж у Сирії та Лівії. За його словами, бої між регулярною армією та воєнізованими Силами швидкої підтримки (RSF) стануть "кошмаром для світу", якщо вони триватимуть.