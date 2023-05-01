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Ердоган: турецька розвідка ліквідувала лідера ІДІЛ у Сирії

1 травня 2023 04:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ердоган: турецька розвідка ліквідувала лідера ІДІЛ у Сирії
Президент Туреччини Таїп Ердоган виступає під час спільного ефіру турецьких телеканалів в Анкарі, Туреччина, 30 квітня 2023 р. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Національна розвідувальна організація країни ліквідувала у Сирії ватажка ІДІЛ Абу Хусейна аль-Курейші.

 Про це Ердоган написав у Twitter.

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"Наша Національна розвідувальна організація протягом тривалого часу стежила за так званим лідером ІДІЛ Абу Хусейном аль-Курайші. Ця людина була нейтралізована вчора під час операції, проведеної нашою Національною розвідувальною організацією в Сирії", — заявив Ердоган.

Президент заявив, що цими діями Туреччина демонструє рішучість в боротьбі з терористичними організаціями.

"Я сподіваюся, що відтепер ми продовжимо нашу боротьбу без дискримінації проти терористичних організацій", — додав Ердоган.

ІД обрала аль-Кураші своїм лідером у листопаді 2022 року після того, як попередній лідер ІД був убитий під час операції на півдні Сирії.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Судану Абдалла Хамдок попередив, що конфлікт у його країні може стати гіршим, ніж у Сирії та Лівії. За його словами, бої між регулярною армією та воєнізованими Силами швидкої підтримки (RSF) стануть "кошмаром для світу", якщо вони триватимуть.

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