Конфлікт у Судані може стати гіршим, ніж у Сирії, — Хамдок

Колишній прем'єр-міністр Судану Абдалла Хамдок. Фото: Reuters

Колишній прем'єр-міністр Судану Абдалла Хамдок попередив, що конфлікт у його країні може стати гіршим, ніж у Сирії та Лівії. За його словами, бої між регулярною армією та воєнізованими Силами швидкої підтримки (RSF) стануть "кошмаром для світу", якщо вони триватимуть.

Про це пише BBC.

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Бойові дії в Судані

За словами жителів, у неділю вранці, 30 квітня, над столицею Хартумом було чути бойові літаки та гучні звуки ППО. Армія заявила, що атакує з усіх боків, використовуючи важку артилерію.

Через напружену ситуацію в країні Абдалла Хамдок дуже стурбований. Він додав, що ситуація може стати гіршою, ніж під час громадянських воєн в Сирії та Лівії. Ці війни призвели до сотень тисяч смертей, створили мільйони біженців і спричинили нестабільність у більш широких регіонах.

Нагадаємо, 15 квітня Сили швидкого реагування Судану в Хартумі розпочали спробу військового перевороту, який триває ще досі. Між ними та регулярною армією країни почалися криваві сутички. На вулицях столиці Судану з'явилась бронетехніка, а в небі — винищувачі. Число жертв конфлікту зростає з кожним днем.

Додамо, з 27 квітня у Судані триває триденне перемир'я між протиборчими угрупованнями, яке було оголошено після інтенсивних дипломатичних зусиль сусідніх країн, США, Великобританії та ООН. Попри це, продовжуються бої у столиці Хартумі, де обстрілюються позиції Сил оперативної підтримки.

На тлі бойових дій у країні Україна вживає активних заходів задля евакуації своїх громадян із Судану.

Станом на 26 квітня з Судану евакуювали 91 громадянина України. Операція евакуації здійснена ГУР МО спільно з МЗС та Офісом Президента України.