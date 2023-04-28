У Судані продовжуються бойові дії: деталі

Бойовики Судани. Фото: Reuters

У Судані триває триденне перемир'я між протиборчими угрупованнями, яке було оголошено після інтенсивних дипломатичних зусиль сусідніх країн, США, Великобританії та ООН. Попри це, продовжуються бої у столиці Хартумі, де обстрілюються позиції RSF.

Про це пише ВВС.

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Очевидці повідомляють про те, що мирні жителі все ще живуть у страху і зазнають бомбардувань з боку армії. Щонайменше 512 людей загинули, а близько 4200 отримали поранення за майже два тижні бойових дій. Міністр закордонних справ у цивільному уряді заявила, що "те, що вони називають перемир'ям, не має нічого спільного з тим, що відбувається".

Водночас Південний Судан запропонував провести мирні переговори на своїй території, на що армія погодилася направити своїх представників. Держсекретар США зазначив, що насильство скоротилося, але прессекретар Білого дому попередила, що ситуація може погіршитися будь-якої миті.

Попри продовження перемир'я, бойові дії продовжуються в західній частині Дарфура та інших провінціях, і реальна кількість загиблих може виявитися набагато більшою.

Нагадаємо, що 25 квітня в Судані була захоплена лабораторія. У ній зберігаються збудники кору та холери. Внаслідок цього є великий ризик біологічної небезпеки.