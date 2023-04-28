В Судане продолжаются боевые действия: детали

Боевики Судане. Фото: Reuters

В Судане продлевается трехдневное перемирие между противоборствующими группировками, которое было оглашено после интенсивных дипломатических усилий соседних стран, США, Великобритании и ООН. Несмотря на это, продолжаются бои в столице Хартуме, где обстреливаются позиции RSF.

Об этом пишет BBC.

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Очевидцы сообщают о том, что мирные жители все еще живут в страхе и подвергаются бомбардировкам со стороны армии. По меньшей мере, 512 человек погибли, а около 4200 получили ранения за почти две недели боевых действий. Министр иностранных дел в гражданском правительстве заявила, что "то, что они называют перемирием, не имеет ничего общего с тем, что происходит".

В то же время, Южный Судан предложил провести мирные переговоры на своей территории, на что армия согласилась направить своих представителей. Госсекретарь США отметил, что насилие сократилось, но пресс-секретарь Белого дома предупредила, что ситуация может ухудшиться в любой момент.

Несмотря на продление перемирия, боевые действия продолжаются в западной части Дарфура и других провинциях, и реальное число погибших может оказаться намного больше.

Напомним, что 25 апреля, в Судане была захвачена лаборатория. В ней хранятся возбудители кори и холеры. Вследствие этого есть большой риск биологической опасности.