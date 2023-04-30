"Конфликт в Судане может стать хуже, чем в Сирии", — Хамдок

Бывший премьер-министр Судана Абдалла Хамдок. Фото: Reuters

Бывший премьер-министр Судана Абдалла Хамдок предупредил, что конфликт в его стране может оказаться хуже, чем в Сирии и Ливии. По его словам, бои между регулярной армией и военизированными Силами скорой поддержки (RSF) станут "кошмаром для мира", если они будут продолжаться.

Об этом пишет BBC.

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По словам жителей, в воскресенье утром, 30 апреля, над столицей Хартумом были слышны боевые самолеты и громкие звуки ПВО. Армия заявила, что атакует со всех сторон, используя тяжелую артиллерию.

Из-за напряженной ситуации в стране Абдалла Хамдок очень тревожен. Он добавил, что ситуация может стать хуже, чем во время гражданских войн в Сирии и Ливии. Эти войны привели к сотням тысяч смертей, создали миллионы беженцев и повлекли за собой нестабильность в более широких регионах.

Напомним, 15 апреля Силы быстрого реагирования Судана в Хартуме предприняли попытку военного переворота, который продолжается до сих пор. Между ними и регулярной армией страны начались кровавые стычки. На улицах столицы Судана появилась бронетехника, а в небе истребители. Число жертв конфликта растет с каждым днем.

Добавим, с 27 апреля в Судане продолжается трехдневное перемирие между противоборствующими группировками, которое было объявлено после интенсивных дипломатических усилий соседних стран, США, Великобритании и ООН. Тем не менее, продолжаются бои в столице Хартуми, где обстреливаются позиции Сил оперативной поддержки.

На фоне боевых действий в стране Украина принимает активные меры для эвакуации своих граждан из Судана.

По состоянию на 26 апреля из Судана были эвакуированы 91 гражданин Украины. Операция эвакуации осуществлена ГУР МО совместно с МИДом и Офисом Президента Украины.