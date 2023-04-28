Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У Судані заколотники обстріляли евакуаційний літак arrow

У Судані заколотники обстріляли евакуаційний літак

28 квітня 2023 14:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Судані заколотники обстріляли евакуаційний літак
Евакуація іноземних громадян із Судану. Фото: Reuters/Indonesia's Foreign Ministry/Handout
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У аеропорту біля столиці Судану заколотники із Сил оперативної підтримки обстріляли евакуаційний літак, що прибув з Туреччини. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє інформаційне агенство Reuters.

Читайте також:

Обстріл літака

Бойовики суданських воєнізовані сили оперативної підтримки, які підняли заколот проти легітимного уряду, обстріляли літак, який прилетів з евакуаційною метою.

Інцидент стався у аеропорту Ваді-Сеїдна поблизу столиці Судану Хартума.

Літак прилетів з Туреччини.

Позиції сторін

Міністерство оборони Туреччини підтвердило факт обстрілу евакуаційного літака.

Також турецька сторона заявила, що постраждалих унаслідок інциденту немає.

Сили оперативної підтримки у свою чергу заявили, що це усе неправда.

"Наші сили залишаються суворо відданими гуманітарному перемир'ю, про яке ми домовилися, і це неправда, що ми атакували будь-які літаки", — йдеться у заяві заколотників.

Нагадаємо, що у Судані триває триденне перемир'я між протиборчими угрупованнями, яке було оголошено після інтенсивних дипломатичних зусиль сусідніх країн, США, Великобританії та ООН. Попри це, продовжуються бої у столиці Хартумі, де обстрілюються позиції Сил оперативної підтримки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

21:00 Синоптики розповіли, коли в Україну прийде весняне тепло

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB