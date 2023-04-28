У Судані заколотники обстріляли евакуаційний літак

Евакуація іноземних громадян із Судану. Фото: Reuters/Indonesia's Foreign Ministry/Handout

У аеропорту біля столиці Судану заколотники із Сил оперативної підтримки обстріляли евакуаційний літак, що прибув з Туреччини. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє інформаційне агенство Reuters.

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Обстріл літака

Бойовики суданських воєнізовані сили оперативної підтримки, які підняли заколот проти легітимного уряду, обстріляли літак, який прилетів з евакуаційною метою.

Інцидент стався у аеропорту Ваді-Сеїдна поблизу столиці Судану Хартума.

Літак прилетів з Туреччини.

Позиції сторін

Міністерство оборони Туреччини підтвердило факт обстрілу евакуаційного літака.

Також турецька сторона заявила, що постраждалих унаслідок інциденту немає.

Сили оперативної підтримки у свою чергу заявили, що це усе неправда.

"Наші сили залишаються суворо відданими гуманітарному перемир'ю, про яке ми домовилися, і це неправда, що ми атакували будь-які літаки", — йдеться у заяві заколотників.

Нагадаємо, що у Судані триває триденне перемир'я між протиборчими угрупованнями, яке було оголошено після інтенсивних дипломатичних зусиль сусідніх країн, США, Великобританії та ООН. Попри це, продовжуються бої у столиці Хартумі, де обстрілюються позиції Сил оперативної підтримки.