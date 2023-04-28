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В Судане мятежники обстреляли эвакуационный самолет

28 апреля 2023 14:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Судане мятежники обстреляли эвакуационный самолет
Эвакуация иностранных граждан из Судана. Фото: Reuters/Indonesia's Foreign Ministry/Handout
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В аэропорту возле столицы Судана мятежники из Сил оперативной поддержки обстреляли прибывший из Турции эвакуационный самолет. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Обстрел самолета

Боевики суданских военизированные Силы оперативной поддержки, поднявшие мятеж против легитимного правительства, обстреляли самолет, прилетевший в эвакуационных целях.

Инцидент произошел в аэропорту Вади-Сейидна вблизи столицы Судана Хартума.

Самолет прилетел из Турции.

Позиции сторон

Министерство обороны Турции подтвердило факт обстрела эвакуационного самолета.

Также турецкая сторона заявила, что пострадавших в результате инцидента нет.

Силы оперативной поддержки заявили, что это все неправда.

"Наши силы остаются строго преданными гуманитарному перемирию, о котором мы договорились, и это неправда, что мы атаковали любые самолеты", — говорится в заявлении мятежников.

Напомним, что в Судане продолжается трехдневное перемирие между противоборствующими группировками, которое было объявлено после интенсивных дипломатических усилий соседних стран, США, Великобритании и ООН. Тем не менее, продолжаются бои в столице Хартуми, где обстреливаются позиции Сил оперативной поддержки.

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