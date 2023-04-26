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У розвідці розповіли, скільки українців виїхало з Судану

26 квітня 2023 20:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У розвідці розповіли, скільки українців виїхало з Судану
Громадяни України, які повернулись з Судану. Фото: ГУР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Станом на 26 квітня з Судану евакуювали 91 громадянина України. Операція евакуації здійснена ГУР МО спільно з МЗС та Офісом Президента України.

Про це повідомили в ГУР МО.

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Евакуація українців із Судану

Зазначається, що у межах операції українські воєнні розвідники та дипломати також допомогли покинути Судан 51 іноземцю. Це громадяни Грузії, Канади, Перу та Федерації Сент-Кіттс і Невіс.

"Чартерний рейс із 64 українцями, які виявили бажання повернутись додому, щойно  приземлились в аеропорту Польщі. Вже невдовзі врятовані співробітниками ГУР українці перетнуть український державний кордон", — йдеться у повідомленні.
 
У розвідці розповіли, що евакуація з неспокійної африканської країни триває. Українцям, які потребуватимуть порятунку через небезпеку для життя і здоров’я в Судані, буде надана невідкладна допомога з боку офіційних представників України.  

  • Евакуація українців із Судану. Фото: ГУР МО
  • Евакуація українців із Судану. Фото: ГУР МО
  • Евакуація українців із Судану. Фото: ГУР МО
  • Евакуація українців із Судану. Фото: ГУР МО
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Нагадаємо, 15 квітня Сили швидкого реагування Судану в Хартумі розпочали спробу військового перевороту. Між ними та регулярною армією країни почалися криваві сутички. На вулицях столиці Судану з'явилась бронетехніка, а в небі — винищувачі. Число жертв конфлікту зростає. 

Згодом у Судані армія та повстанці домовилися про чергове, третє тимчасове припинення вогню. Тиша у країні запланована на 72 години, починаючи із ночі проти 25 квітня.

На тлі бойових дій у країні Україна вживає активних заходів задля евакуації своїх громадян із Судану.

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