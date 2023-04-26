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В разведке рассказали, сколько украинцев уехало из Судана

26 апреля 2023 20:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В разведке рассказали, сколько украинцев уехало из Судана
Граждане Украины, вернувшиеся из Судана. Фото: ГУР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

По состоянию на 26 апреля из Судана были эвакуированы 91 гражданин Украины. Операция эвакуации осуществлена ГУР МО совместно с МИДом и Офисом Президента Украины.

Об этом сообщили в ГУР МО.

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Эвакуация украинцев из Судана

В рамках операции украинские военные разведчики и дипломаты также помогли покинуть Судан 51 иностранцу. Это граждане Грузии, Канады, Перу и Федерации Сент-Китса и Невиса.

"Чартерный рейс с 64 украинцами, которые изъявили желание вернуться домой, как только приземлились в аэропорту Польши. Уже вскоре спасенные сотрудниками ГУР украинцы пересекут украинскую государственную границу", — говорится в сообщении.

В разведке рассказали, что эвакуация из неспокойной африканской страны продолжается. Украинцам, нуждающимся в спасении из-за опасности для жизни и здоровья в Судане, будет оказана неотложная помощь со стороны официальных представителей Украины.

  • Эвакуация украинцев из Судана. Фото: ГУР МО
  • Эвакуация украинцев из Судана. Фото: ГУР МО
  • Эвакуация украинцев из Судана. Фото: ГУР МО
  • Эвакуация украинцев из Судана. Фото: ГУР МО
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Напомним, 15 апреля Силы быстрого реагирования Судана в Хартуме предприняли попытку военного переворота. Между ними и регулярной армией страны начались кровавые стычки. На улицах столицы Судана появилась бронетехника, а в небе истребители. Число жертв конфликта растет.

Незадолго в Судане армия и повстанцы договорились об очередном, третьем временном прекращении огня. Тишина в стране запланирована на 72 часа, начиная с ночи на 25 апреля.

На фоне боевых действий в стране Украина принимает активные меры для эвакуации своих граждан из Судана.

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