В разведке рассказали, сколько украинцев уехало из Судана
По состоянию на 26 апреля из Судана были эвакуированы 91 гражданин Украины. Операция эвакуации осуществлена ГУР МО совместно с МИДом и Офисом Президента Украины.
Об этом сообщили в ГУР МО.
Эвакуация украинцев из Судана
В рамках операции украинские военные разведчики и дипломаты также помогли покинуть Судан 51 иностранцу. Это граждане Грузии, Канады, Перу и Федерации Сент-Китса и Невиса.
"Чартерный рейс с 64 украинцами, которые изъявили желание вернуться домой, как только приземлились в аэропорту Польши. Уже вскоре спасенные сотрудниками ГУР украинцы пересекут украинскую государственную границу", — говорится в сообщении.
В разведке рассказали, что эвакуация из неспокойной африканской страны продолжается. Украинцам, нуждающимся в спасении из-за опасности для жизни и здоровья в Судане, будет оказана неотложная помощь со стороны официальных представителей Украины.
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Эвакуация украинцев из Судана. Фото: ГУР МО
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Эвакуация украинцев из Судана. Фото: ГУР МО
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Эвакуация украинцев из Судана. Фото: ГУР МО
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Эвакуация украинцев из Судана. Фото: ГУР МО
Напомним, 15 апреля Силы быстрого реагирования Судана в Хартуме предприняли попытку военного переворота. Между ними и регулярной армией страны начались кровавые стычки. На улицах столицы Судана появилась бронетехника, а в небе истребители. Число жертв конфликта растет.
Незадолго в Судане армия и повстанцы договорились об очередном, третьем временном прекращении огня. Тишина в стране запланирована на 72 часа, начиная с ночи на 25 апреля.
На фоне боевых действий в стране Украина принимает активные меры для эвакуации своих граждан из Судана.