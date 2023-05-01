Эрдоган: турецкая разведка ликвидировала лидера ИГИЛ в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Национальная разведывательная организация страны ликвидировала в Сирии главаря ИГИЛ Абу Хусейна аль-Курейши.
Об этом Эрдоган написал в Twitter.
"Наша Национальная разведывательная организация долгое время следила за так называемым лидером ИГИЛ Абу Хусейном аль-Курайши. Этот человек был нейтрализован вчера во время операции, проведённой нашей Национальной разведывательной организацией в Сирии", — заявив Эрдоган.
Cumhurbaşkanımız @RTERdogan :— Erdogan Dijital Medya (@RTEdijital) April 30, 2023
“Millî İstihbarat Teşkilatımız, DEAŞ'ın sözde liderini uzun süredir takip ediyordu. Bu şahıs, MİT'in dün Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi. Bundan sonra da terör örgütleriyle ayrım yapmadan mücadelemizi sürdüreceğiz.”
Президент заявил, что этими действиями Турция демонстрирует решительность в борьбе с террористическими организациями.
"Я надеюсь, что теперь мы продолжим нашу борьбу без дискриминации против террористических организаций", — добавил Эрдоган.
ИГ избрала аль-Кураши своим лидером в ноябре 2022 года после того, как предыдущий лидер ИГ был убит во время операции на юге Сирии.
Напомним, бывший премьер-министр Судана Абдалла Хамдок предупредил, что конфликт в его стране может оказаться хуже, чем в Сирии и Ливии. По его словам, бои между регулярной армией и военизированными Силами скорой поддержки (RSF) станут "кошмаром для мира", если они будут продолжаться.