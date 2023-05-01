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Эрдоган: турецкая разведка ликвидировала лидера ИГИЛ в Сирии

1 мая 2023 04:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Эрдоган: турецкая разведка ликвидировала лидера ИГИЛ в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает во время совместного эфира турецких телеканалов в Анкаре, Турция, 30 апреля 2023 г. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Национальная разведывательная организация страны ликвидировала в Сирии главаря ИГИЛ Абу Хусейна аль-Курейши.

Об этом Эрдоган написал в Twitter.

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"Наша Национальная разведывательная организация долгое время следила за так называемым лидером ИГИЛ Абу Хусейном аль-Курайши. Этот человек был нейтрализован вчера во время операции, проведённой нашей Национальной разведывательной организацией в Сирии", — заявив Эрдоган.

Президент заявил, что этими действиями Турция демонстрирует решительность в борьбе с террористическими организациями.

"Я надеюсь, что теперь мы продолжим нашу борьбу без дискриминации против террористических организаций", — добавил Эрдоган.

ИГ избрала аль-Кураши своим лидером в ноябре 2022 года после того, как предыдущий лидер ИГ был убит во время операции на юге Сирии.

Напомним, бывший премьер-министр Судана Абдалла Хамдок предупредил, что конфликт в его стране может оказаться хуже, чем в Сирии и Ливии. По его словам, бои между регулярной армией и военизированными Силами скорой поддержки (RSF) станут "кошмаром для мира", если они будут продолжаться.

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