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Группировка ИГИЛ объявила о гибели своего лидера в Сирии

4 августа 2023 06:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Группировка ИГИЛ объявила о гибели своего лидера в Сирии
Бойцы группировки "Исламское государство". Фото: АР
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Сирии ликвидировали лидера террористической группировки ИГИЛ Абу аль-Хусейн аль-Хусеини аль-Кураиши. Он возглавлял экстремистскую организацию с ноября прошлого года.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

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Сообщается, что это произошло на северо-западе Сирии во время столкновения с группой, которую связывают с Аль-Каидой.

"Группировка ИГИЛ объявила о гибели в Сирии своего малоизвестного лидера Абу аль-Хусейна аль-Хусеини аль-Кураиши, возглавлявшего экстремистскую организацию с ноября", — говорится в сообщении.

Также стало известно, что после гибели своего лидера боевики ИГИЛ немедленно назначили нового руководителя.

Напомним, ранее мы писали, что Верховная Рада Украины приняла закон о прекращении торгового, экономического и технического сотрудничества с Сирией.

Отмечается, что соглашение между странами прекращает действие из-за поддержки Сирией военно-политического руководства России по вторжению последней на территорию Украины, а также из-за "признания так называемой "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины".

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