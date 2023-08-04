Группировка ИГИЛ объявила о гибели своего лидера в Сирии

Бойцы группировки "Исламское государство". Фото: АР

В Сирии ликвидировали лидера террористической группировки ИГИЛ Абу аль-Хусейн аль-Хусеини аль-Кураиши. Он возглавлял экстремистскую организацию с ноября прошлого года.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

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В Сирии ликвидировали лидера ИГИЛ

Сообщается, что это произошло на северо-западе Сирии во время столкновения с группой, которую связывают с Аль-Каидой.

"Группировка ИГИЛ объявила о гибели в Сирии своего малоизвестного лидера Абу аль-Хусейна аль-Хусеини аль-Кураиши, возглавлявшего экстремистскую организацию с ноября", — говорится в сообщении.

Также стало известно, что после гибели своего лидера боевики ИГИЛ немедленно назначили нового руководителя.

Напомним, ранее мы писали, что Верховная Рада Украины приняла закон о прекращении торгового, экономического и технического сотрудничества с Сирией.

Отмечается, что соглашение между странами прекращает действие из-за поддержки Сирией военно-политического руководства России по вторжению последней на территорию Украины, а также из-за "признания так называемой "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины".