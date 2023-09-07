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G20 прийме до свого складу Африканський союз, — Bloomberg

7 вересня 2023 18:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
G20 прийме до свого складу Африканський союз, — Bloomberg
Засідання G20. Фото: Hafidz Mubarak A/Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Під час майбутнього саміту G20, який заплановано на 9-10 вересня у столиці Індії Делі, очікується важливе оголошення. Очікується, що Африканський союз, що складається з 55 країн, може набути статусу постійного члена групи, подібно до того, як це має Європейський Союз.

Про це повідомляє Bloomberg

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Повідомляється, що ініціатива щодо включення Африканського союзу до G20 була одним із ключових пріоритетів прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. Передбачається, що цей крок посилить позиції Африки на світовій арені, надаючи їй можливість брати активну участь у формуванні глобальних рішень.

Також повідомляється, що Євросоюз прагне поглибити свої відносини з африканським континентом, особливо у світлі зростаючого впливу Росії в регіоні та її спроб використати пропаганду проти західних країн.

Загалом це рішення G20 може бути інтерпретовано як прагнення розвинених держав залучити населення Глобального Півдня, у тому числі африканські нації, в ключові процеси прийняття світових рішень.

Нагадаємо, що Індія вирішила не включати Україну до учасників майбутнього саміту G20, запланованого на 9-10 вересня у Нью-Делі. На захід запрошено ключових лідерів із країн G20.

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