Заседание G20. Фото: Hafidz Mubarak A/Reuters

Во время предстоящего саммита G20, который запланирован на 9-10 сентября в столице Индии Дели, ожидается важное объявление. Ожидается, что Африканский союз, состоящий из 55 стран, может получить статус постоянного члена группы, подобно тому, как это имеет Европейский Союз.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

Что известно про участие Африканского союза в G20

Сообщается, что инициатива по включению Африканского союза в G20 была одним из ключевых приоритетов премьер-министра Индии Нарендры Моди. Предполагается, что этот шаг усилит позиции Африки на мировой арене, предоставляя ей возможность активнее участвовать в формировании глобальных решений.

Также сообщается, что Евросоюз стремится углубить свои отношения с африканским континентом, особенно в свете растущего влияния России в регионе и её попыток использовать пропаганду против западных стран.

В целом, данное решение G20 может быть интерпретировано как стремление развитых государств вовлечь население Глобального Юга, в том числе африканские нации, в ключевые процессы принятия мировых решений.

Напомним, что Индия решила не включать Украину в число участников предстоящего саммита G20, запланированного на 9-10 сентября в Нью-Дели. На мероприятие приглашены ключевые лидеры из стран G20.