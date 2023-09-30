Генерал Міллі пішов у відставку: хто став новим головнокомандувачем армії США

Марк Міллі на церемонї. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

На американській військовій базі Майєр Хендерсон Холл під Вашингтоном 29 вересня відбулась церемонія за участю президента США Джо Байдена. Американська армія отримала нового головнокомандувача.

Про це повідомляє Міністерство оборони США.

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Марк Міллі передав повноваження

LIVE: @POTUS Joe Biden and @SecDef Lloyd J. Austin III speak at the relinquishment of office ceremony for Chairman of @thejointstaff Army Gen. Mark A. Milley at Joint Base Myer-Henderson, Va. https://t.co/hBivihqsJb — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) September 29, 2023

У присутності американського президента Джо Байдена та міністра оборони Ллойда Остіна ексголовнокомандувач американською армією Марк Міллі передав повноваження голови Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльзу Брауну.

"Ми не присягаємо королю чи королеві, тирану чи диктатору. Ми не присягаємо диктатору-наслідувачу. Ми не присягаємо окремій людині. Ми присягаємо Конституції", — сказав він у своїй промові.

Американський президент назвав Міллі "непохитним перед обличчям небезпеки" і згадав один з випадків його армійського минулого, коли Міллі пробіг "замінованим мостом".

Хто новий головнокомандувач

Марк Міллі разом з Чарльзом Брауном. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Натомість Браун, виступаючи вперше на новій посаді, заявив, що ставить за мету стримування агресії та "ведення бою там, де він буде потрібен". Окрім цього, головнокомандувач армії США наголосив на необхідності модернізації війська з урахуванням нових підходів.

Відзначимо, що раніше новий головнокомандувач американською армією командував Тихоокеанськими військово-повітряними силами. Наразі він перший темношкірий керівник оборонної структури країни.

Нагадаємо, що про те, що наступником Міллі стане Браун, заговорили ще CNN та Politico. А не так давно він представив Брауна головнокомандуючому ЗСУ Валерію Залужному.