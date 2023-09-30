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Генерал Міллі пішов у відставку: хто став новим головнокомандувачем армії США

30 вересня 2023 00:13
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Ілля Рябінін
редактор
Генерал Міллі пішов у відставку: хто став новим головнокомандувачем армії США
Марк Міллі на церемонї. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На американській військовій базі Майєр Хендерсон Холл під Вашингтоном 29 вересня відбулась церемонія за участю президента США Джо Байдена. Американська армія отримала нового головнокомандувача.

Про це повідомляє Міністерство оборони США.

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Марк Міллі передав повноваження 

У присутності американського президента Джо Байдена та міністра оборони Ллойда Остіна ексголовнокомандувач американською армією Марк Міллі передав повноваження голови Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльзу Брауну.

"Ми не присягаємо королю чи королеві, тирану чи диктатору. Ми не присягаємо диктатору-наслідувачу. Ми не присягаємо окремій людині. Ми присягаємо Конституції", — сказав він у своїй промові.

Американський президент назвав Міллі "непохитним перед обличчям небезпеки" і згадав один з випадків його армійського минулого, коли Міллі пробіг "замінованим мостом".

Хто новий головнокомандувач

Марк Міллі разом з Чарльзом Брауном. Фото:  REUTERS/Evelyn Hockstein

Натомість Браун, виступаючи вперше на новій посаді, заявив, що ставить за мету стримування агресії та "ведення бою там, де він буде потрібен". Окрім цього, головнокомандувач армії США наголосив на необхідності модернізації війська з урахуванням нових підходів.

Відзначимо, що раніше новий головнокомандувач американською армією командував Тихоокеанськими військово-повітряними силами. Наразі він перший темношкірий керівник оборонної структури країни.

Нагадаємо, що про те, що наступником Міллі стане Браун, заговорили ще CNN та Politico. А не так давно він представив Брауна головнокомандуючому ЗСУ Валерію Залужному. 

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