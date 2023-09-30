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Генерал Милли ушел в отставку: кто стал новым главнокомандующим армией США

30 сентября 2023 00:13
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Генерал Милли ушел в отставку: кто стал новым главнокомандующим армией США
Марк Милли на церемонии. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

На американской военной базе Майер Хендерсон Холл под Вашингтоном 29 сентября прошла церемония с участием президента США Джо Байдена . Американская армия получила нового главнокомандующего.

Об этом сообщает Министерство обороны США .

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Марк Милли передал полномочия

В присутствии американского президента Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина экс-главнокомандующий американской армией Марк Милли передал полномочия главы Объединённого комитета начальников штабов Чарльзу Брауну.

"Мы не присягаем королю или королеве, тирану или диктатору. Мы не присягаем диктатору-подражателю. Мы не присягаем отдельному человеку. Мы присягаем Конституции", — сказал он в своей речи.

Американский президент назвал Милли "непреклонным перед лицом опасности" и вспомнил один из случаев его армейского прошлого, когда Милли пробежал "по заминированному мосту".

Кто новый главнокомандующий

Марк Милли вместе с Чарльзом Брауном. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

В то же время Браун, выступая впервые на новой должности, заявил, что ставит целью сдерживание агрессии и "ведение боя там, где он будет нужен". Кроме этого, главнокомандующий армией США отметил необходимость модернизации войск с учётом новых подходов.

Отметим, что ранее новый главнокомандующий американской армией командовал Тихоокеанскими военно-воздушными силами. В данный момент он первый темнокожий руководитель оборонной структуры страны.

Напомним, что о том, что преемником Милли станет Браун, заговорили еще CNN и Politico. А недавно он представил Брауна главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

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