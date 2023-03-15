Генерал США заявив, що шукатиме способи, як дістати уламки збитого безпілотника
Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі розповів, чи є цінними уламки збитого росіянами дрона-розвідника. Також він окреслив плани США щодо їх вилучення.
Про це Марк Міллі розповів під час брифінгу.
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Яка позиція військових США
Наразі США проводять операцію з відновлення збитого росією безпілотника MQ-9 Reaper. Втім, Марк Міллі розповів, чи є в росії або інших країн шанс дістати корисну інформацію з уламків.
"Що стосується втрати будь-яких чутливих інтелектуальних дани,х тощо, ми, як зазвичай, вжили б — і ми вжили — заходів пом’якшення наслідків. Тому ми цілком впевнені, що все, що мало цінність, більше її не має", — заявив генерал.
Марк Міллі сказав, що США чітко знають, де впали уламки дрона у Чорному морі. Вони знаходяться на глибині у 1,5 км, що ускладнює операцію з їх підняття на сушу. Також він зазначив, що США наразі не володіє надводними кораблями ВМС США у Чорному морі, проте вони "розглянуть варіанти"
"У нас там немає кораблів, але у нас є багато союзників і друзів у цьому районі. Ми будемо працювати над операціями з відновлення, це власність США, і ми залишимо це на цьому етапі", — додав він.
Нагадаємо, секретар Ради безпеки рф Микола Патрушев заявив в інтерв'ю на телеканалі "росія-1", що російська сторона намагатиметься витягти уламки американського безпілотника MQ-9, який впав у Чорне море. Він висловив сподівання на успіх цієї операції, попри те, що не може гарантувати її успішного завершення.
Російська сторона опублікувала відеозапис, зроблений з літака Су-27 над Чорним морем. На відео можна побачити американський безпілотник, який був пошкоджений росіянами. На відео помітно, що американський безпілотник пролітає повз російський літак і не заважає тому.