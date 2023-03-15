В Америці показали відеореконструкцію, як російський літак збив безпілотник США

MQ-9 Reaper

Американський телеканал CBS створив відеореконструкцію інциденту з безпілотником США, який збив російський винищувач. Інцидент відбувся вчора, 14 березня, над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі.

Відео опублікували CBS Evening News.

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На відеореконструкції можна побачити, як американський безпілотник MQ-9 Reaper проводив розвідку. Несподівано до нього підлетіли російські винищувачі Су-27. Один із літаків скинув пальне перед ним та врізався у БпЛА США, збивши його. Американський безпілотник довелося затопити.

Над Чорним морем зіткнулися російський літак й американський безпілотник: що відомо

Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БпЛА MQ-9 Reaper.

ВПС США виступили із заявою, в якій звинуватили російські літаки в "безрозсудних, небезпечних для екології та непрофесійних діях".

Сполучені Штати Америки змушені були затопити пошкоджений російським літаком безпілотник. Це рішення було ухвалене для того, аби не дати можливість росіянам захопити дрон.

Міністерство оборони США працює над розсекреченням візуальної інформації, пов’язаної з інцидентом у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Міністерство оборони росії виступило з заявою щодо інциденту з американським безпілотником над Чорним морем. У російському відомстві заявляють, що безпілотник MQ-9 Reaper у Чорному морі наблизився до окупованого Криму й нібито летів із порушеннями.

У відомстві також заявили, що російські винищувачі "не вступали в контакт" із безпілотним літальним апаратом і "благополучно повернулися на аеродром базування".

Аналітики з ISW вважають, що з огляду на неодноразові зобов'язання президента Джо Байдена уникати залучення збройних сил США до прямого конфлікту з росією, а також чітке та неодноразово продемонстроване небажання кремля вступати у війну з НАТО, немає жодних підстав для того, щоб подібні інциденти призводили до небезпечної ескалації конфлікту.

Сполучені Штати викликали до Державного департаменту посла росії в США Анатолія Антонова. Обидві сторони залишилися на своїх позиціях, тож розбіжності у ставленні до ситуації, що сталася у небі над Чорним морем, між США та росією залишилися.