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В Америке показали видеореконструкцию, как российский самолет сбил беспилотник США

15 марта 2023 09:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
MQ-9 Reaper
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Американский телеканал CBS создал видеореконструкцию инцидента с беспилотником США, который сбил российский истребитель. Инцидент произошел вчера, 14 марта, над Черным морем в международном воздушном пространстве.

Видео опубликовали CBS Evening News.

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На видеореконструкции можно увидеть, как американский беспилотник MQ-9 Reaper проводил разведку. Неожиданно к нему подлетели российские истребители Су-27. Один из самолетов сбросил горючее перед ним и врезался в БпЛА США, сбив его. Американский беспилотник пришлось затопить.

Над Черным морем столкнулись российский самолет и американский беспилотник: что известно

Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно ударный БпЛА MQ-9 Reaper.

ВВС США выступили с заявлением, в котором обвинили российские самолеты в "безрассудных, опасных для экологии и непрофессиональных действиях".

Соединенные Штаты Америки вынуждены были затопить поврежденный российским самолетом беспилотник. Это решение было принято для того, чтобы не дать возможность россиянам захватить дрон.

Министерство обороны США работает над рассекречиванием визуальной информации, связанной с инцидентом в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Министерство обороны россии выступило с заявлением по поводу инцидента с американским беспилотником над Черным морем. В российском ведомстве заявляют, что беспилотник MQ-9 Reaper в Черном море приблизился к оккупированному Крыму и якобы улетал с нарушениями.

В ведомстве также заявили, что российские истребители "не вступали в контакт" с беспилотным летательным аппаратом и "благополучно вернулись на аэродром базирования".

Аналитики из ISW считают, что учитывая неоднократные обязательства президента Джо Байдена избегать привлечения вооруженных сил США к прямому конфликту с россией, а также четкое и неоднократно продемонстрированное нежелание кремля вступать в войну с НАТО, нет никаких оснований для того, чтобы подобные инциденты приводили к опасной эскалации конфликта.

Соединенные Штаты вызвали в Государственный департамент посла россии в США Анатолия Антонова. Обе стороны остались на своих позициях, поэтому разногласия по отношению к ситуации, которая произошла в небе над Черным морем, между США и россией остались.

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