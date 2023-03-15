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Генерал США заявил, что будет искать способы, как достать обломки сбитого беспилотника

15 марта 2023 21:38
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
MQ-9 Reaper
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал, ценны ли обломки сбитого россиянами дрона-разведчика. Также он очертил планы США по их изъятию.

Об этом Марк Милли рассказал во время брифинга.

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В настоящее время США проводят операцию по восстановлению сбитого россией беспилотника MQ-9 Reaper. Впрочем, Марк Милли рассказал, есть ли у россии или других стран шанс извлечь полезную информацию из обломков.

"Что касается потери любых чувствительных интеллектуальных данных, и т.д., мы, как обычно, приняли бы — и мы приняли — меры смягчения последствий. Поэтому мы вполне уверены, что все, что имело ценность, больше ее не имеет", — заявил генерал.

Марк Милли сказал, что США четко знают, где упали обломки дрона в Черном море. Они находятся на глубине в 1,5 км, что затрудняет операцию по их поднятию на сушу. Также он отметил, что США пока не владеют надводными кораблями ВМС США в Черном море, однако они "рассмотрят варианты"

"У нас там нет кораблей, но у нас есть много союзников и друзей в этом районе. Мы будем работать над операциями по восстановлению, это собственность США, и мы оставим это на этом этапе", — добавил он.

Напомним, секретарь Совета безопасности россии Николай Патрушев заявил в интервью на телеканале "Россия-1", что российская сторона будет пытаться извлечь обломки упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9. Он выразил надежду на успех этой операции, несмотря на то, что не может гарантировать ее успешное завершение.

Российская сторона опубликовала видеозапись, сделанную из самолета Су-27 над Черным морем. На видео можно увидеть американский беспилотник, поврежденный россиянами. На видео заметно, что американский беспилотник пролетает мимо российского самолета и не мешает тому.

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