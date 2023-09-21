Засідання у Гаазі. Фото: Peter Dejong/Reuters

У Гаазі розпочався процес геноциду Росії проти українців. При цьому у суді країну-агресора захищають адвокати африканських диктаторів.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Адвокати африканських диктаторів у Гаазі

Повідомляється, що Хаді Азарі з Ірану вже представляв Росію перед Судом ООН щодо іншого питання з Україною, пов'язаного з фінансуванням тероризму. Він також працював на користь Ірану проти США.

Альфредо Крозато Нойманн із Перу раніше захищав йорданський режим у Міжнародному кримінальному суді після відмови заарештувати експрезидента Судану Омара Аль-Башира, звинуваченого у військових та гуманітарних злочинах.

Крім того, Жан Шарль Чикая з Конго стояв на захисті інтересів диктатора Екваторіальної Гвінеї та його сім'ї проти Франції, а також представляв ексголову Кот-д-Івуара, звинуваченого у воєнних злочинах. Сієнхо Йі з Китаю, подібно до свого іранського колеги Азарі, захищає російські інтереси щодо звинувачень у тероризмі.

Канадська юристка Джесіка Жолі Ебер працювала над захистом ексголову повстанців із Конго, який стикався зі звинуваченнями у серйозних злочинах.

А ось Каролін Еніс з американської юридичної компанії Covington & Burling LLP знаходиться у складній позиції, оскільки сім її колег представляють Україну в цій справі.

Адвокати африканських диктаторів Фото: росЗМІ

Нагадаємо, що Міжнародний суд ООН у Гаазі в понеділок продовжить розгляд позову України до Росії щодо конвенції про геноцид. З 18 по 27 вересня заплановані відкриті засідання щодо попередніх аргументів, представлених російською стороною.