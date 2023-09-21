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Геноцид против Украины: в Гааге РФ защищают адвокаты африканских диктаторов

21 сентября 2023 14:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Геноцид против Украины: в Гааге РФ защищают адвокаты африканских диктаторов
Заседание в Гааге. Фото: Peter Dejong/Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Гааге стартовал процесс геноцида России против украинцев. При этом, в суде страну-агрессора защищают адвокаты африканских диктаторов.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Сообщается, что Хади Азари из Ирана уже представлял Россию перед Судом ООН по другому вопросу с Украиной, связанному с финансированием терроризма. Он также работал в интересах Ирана против США. 

Альфредо Крозато Нойманн из Перу ранее защищал иорданский режим в Международном уголовном суде после отказа арестовать экс-президента Судана Омара Аль-Башира, обвиненного в военных и гуманитарных преступлениях.

Кроме того, Жан Шарль Чикая из Конго стоял на защите интересов диктатора Экваториальной Гвинеи и его семьи против Франции, а также представлял экс-главу Кот-д-Ивуара, обвиненного в военных преступлениях. Сиенхо Йи из Китая, подобно своему иранскому коллеге Азари, защищает российские интересы в отношении обвинений в терроризме.

Канадская юристка Джессика Жоли Эбэр работала над защитой экс-главаря повстанцев из Конго, который сталкивался с обвинениями в серьезных преступлениях.

А вот Каролин Эннис из американской юридической компании Covington & Burling LLP находится в сложной позиции, так как семь ее коллег представляют Украину в этом деле.

Адвокаты африканских диктаторов
Адвокаты африканских диктаторов. Фото: росСМИ

Напомним, что Международный суд ООН в Гааге в понедельник продолжит рассмотрение иска Украины к России по конвенции о геноциде. С 18 по 27 сентября запланированы открытые заседания по предварительным аргументам, представленным российской стороной.

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