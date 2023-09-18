Международный суд ООН возобновляет слушание по делу геноцида РФ против украинцев

Международный суд ООН. Фото: Peter Dejong

Международный суд ООН в Гааге в понедельник продолжит рассмотрение иска Украины к России по конвенции о геноциде. С 18 по 27 сентября запланированы открытые заседания по предварительным аргументам, представленным российской стороной.

Об этом сообщает "Укринформ".

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В сообщении указывается, что график заседаний установлен следующим образом: Россия представит свои доводы 18 и 25 сентября, в то время как Украина выскажется 19 и 27 сентября.

Вопросы, рассматриваемые в ходе судебного процесса, связаны с интерпретацией и реализацией Конвенции 1948 года по предотвращению геноцида и пресечению подобных деяний.

Также сообщается, что Украина обратилась к Международному суду ООН с требованием к РФ за неправильное использование термина "геноцид". Данное обращение было осуществлено 26 февраля 2022 года, вскоре после начала масштабных действий РФ на украинской территории.

Что говорит в ответ российское правительство

В свою очередь, российское правительство предъявило обвинения Украине в действиях геноцидного характера на восточных территориях, что, как утверждается, стало причиной ввода войск в феврале 2022 года. В разрешении спора примут участие и другие государства.

Отметим, что 32 страны присоединились к процессу с их интервенциями. Этот факт стал беспрецедентным, так как более пятой части членов ООН участвует в данном судебном разбирательстве. Следующим этапом после рассмотрения вопроса о юрисдикции будет обсуждение основных моментов дела, если суд признает свою компетентность в данном вопросе.

Напомним, что на пресс-конференции в Гааге накануне встречи с главой Международного уголовного суда Каримом Ханом несколько депутатов комитета по внешнеполитическим вопросам США выразили мнение, что российский президент Владимир Путин причастен к геноциду в Украине. Эти заявления, сделанные в Гааге, могут указывать на возможное содержание предстоящей встречи с главным прокурором Международного уголовного суда.