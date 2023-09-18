Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Международный суд ООН возобновляет слушание по делу геноцида РФ против украинцев arrow

Международный суд ООН возобновляет слушание по делу геноцида РФ против украинцев

18 сентября 2023 09:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Международный суд ООН возобновляет слушание по делу геноцида РФ против украинцев
Международный суд ООН. Фото: Peter Dejong
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Международный суд ООН в Гааге в понедельник продолжит рассмотрение иска Украины к России по конвенции о геноциде. С 18 по 27 сентября запланированы открытые заседания по предварительным аргументам, представленным российской стороной.

Об этом сообщает "Укринформ".

Читайте также:

Иск Украины против РФ по конвенции о геноциде

В сообщении указывается, что график заседаний установлен следующим образом: Россия представит свои доводы 18 и 25 сентября, в то время как Украина выскажется 19 и 27 сентября.

Вопросы, рассматриваемые в ходе судебного процесса, связаны с интерпретацией и реализацией Конвенции 1948 года по предотвращению геноцида и пресечению подобных деяний.

Также сообщается, что Украина обратилась к Международному суду ООН с требованием к РФ за неправильное использование термина "геноцид". Данное обращение было осуществлено 26 февраля 2022 года, вскоре после начала масштабных действий РФ на украинской территории.

Что говорит в ответ российское правительство

В свою очередь, российское правительство предъявило обвинения Украине в действиях геноцидного характера на восточных территориях, что, как утверждается, стало причиной ввода войск в феврале 2022 года. В разрешении спора примут участие и другие государства.

Отметим, что 32 страны присоединились к процессу с их интервенциями. Этот факт стал беспрецедентным, так как более пятой части членов ООН участвует в данном судебном разбирательстве. Следующим этапом после рассмотрения вопроса о юрисдикции будет обсуждение основных моментов дела, если суд признает свою компетентность в данном вопросе.

Напомним, что на пресс-конференции в Гааге накануне встречи с главой Международного уголовного суда Каримом Ханом несколько депутатов комитета по внешнеполитическим вопросам США выразили мнение, что российский президент Владимир Путин причастен к геноциду в Украине. Эти заявления, сделанные в Гааге, могут указывать на возможное содержание предстоящей встречи с главным прокурором Международного уголовного суда.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

"Наша справа": деньги на дождевые канализации выделяют, а Киев продолжает затапливать

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз