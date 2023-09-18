Міжнародний суд ООН відновлює слухання у справі геноциду РФ проти українців

Міжнародний суд ООН Фото: Peter Dejong

Міжнародний суд ООН у Гаазі у понеділок продовжить розгляд позову України до Росії щодо конвенції про геноцид. З 18 по 27 вересня заплановані відкриті засідання щодо попередніх аргументів, представлених російською стороною.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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У повідомленні зазначається, що графік засідань встановлений наступним чином: Росія представить свої аргументи 18 та 25 вересня, тоді як Україна висловиться 19 та 27 вересня.

Питання, що розглядаються в ході судового процесу, пов'язані з інтерпретацією та реалізацією Конвенції 1948 року щодо запобігання геноциду та припинення подібних діянь.

Також повідомляється, що Україна звернулася до Міжнародного суду ООН із вимогою до РФ за неправильне використання терміну "геноцид". Це звернення було здійснено 26 лютого 2022 року, невдовзі після початку масштабних дій РФ на українській території.

Що каже у відповідь російський уряд

Своєю чергою, російський уряд звинуватив Україну в діях геноцидного характеру на східних територіях, що, як стверджується, спричинило введення військ у лютому 2022 року. У вирішенні спору візьмуть участь інші держави.

Зазначимо, що 32 країни приєдналися до процесу з їхніми інтервенціями. Цей факт став безпрецедентним, оскільки понад п'ята частина членів ООН бере участь у даному судовому розгляді. Наступним етапом після розгляду питання про юрисдикцію буде обговорення основних моментів справи, якщо суд визнає свою компетентність у цьому питанні.

Нагадаємо, що на пресконференції в Гаазі напередодні зустрічі з головою Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом кілька депутатів комітету із зовнішньополітичних питань США висловили думку, що російський президент Володимир Путін причетний до геноциду в Україні. Ці заяви, зроблені в Гаазі, можуть вказувати на можливий зміст майбутньої зустрічі з головним прокурором Міжнародного кримінального суду.

