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Гіркін просить не відправляти його до СІЗО, — ЗМІ

21 липня 2023 18:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Гіркін просить не відправляти його до СІЗО, — ЗМІ
Міжнародний терорист Ігор Стрєлков. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міжнародний терорист Ігор Стрєлков (Гіркін) просить не відправляти його до СІЗО. Його затримали 21 липня та звинувачують в екстремізмі.

Про це повідомляють ЗМІ.

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На засіданні суду Ігор Стрєлков попросив не відправляти його до СІЗО. Він просить відправити його під домашній арешт.

"У мене стенокардія другого ступеня, постійно приймаю препарати. Мені хотілося б отримати запобіжний захід як домашній арешт", — сказав він.

При цьому терорист додав, що твердження слідчого про можливість мого притулку за кордоном виглядає абсурдно з огляду на те, що він розшукується в багатьох країнах і був засуджений до довічного ув'язнення Гаазьким трибуналом.

Нагадаємо, що 21 липня російські правоохоронці затримали терориста Ігоря Гіркіна .

За інформацією росЗМІ, Гіркіна забрали з дому близько полудня. Правоохоронці проводять у його квартирі обшук. Дружина терориста підтвердила інформацію про його затримання.

Незабаром стало відомо, що слідчий комітет РФ запропонував суду розглянути питання про приміщення прихильника націоналізму та російського терориста Ігоря Стрєлкова у СІЗО . Гіркіну інкримінують звинувачення у екстремізмі.

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