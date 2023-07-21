Гиркин просит не отправлять его в СИЗО, — СМИ

Международный террорист Игорь Стрелков. Фото: росСМИ

Международный террорист Игорь Стрелков (Гиркин) просит не отправлять его в СИЗО. Его задержали 21 июля и обвиняют в экстремизме.

Об этом сообщают СМИ.

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На заседании суда Игорь Стрелков попросил не отправлять его в СИЗО. При этом он просит отправить его под домашний арест.

"У меня стенокардия второй степени, постоянно принимаю препараты. Мне бы хотелось получить меру пресечения в качестве домашнего ареста", — сказал он.

При этом террорист добавил, что утверждение следователя о возможности моего убежища за рубежом выглядит абсурдно, учитывая, что он разыскивается во многих странах и был приговорен к пожизненному заключению Гаагским трибуналом.

Напомним, что 21 июля российские правоохранители задержали террориста Игоря Гиркина.

По информации росСМИ, Гиркина забрали из дома около полудня. Правоохранители проводят в его квартире обыск. Жена террориста подтвердила информацию о его задержании.

Вскоре стало известно, что следственный комитет РФ предложил суду рассмотреть вопрос о помещении сторонника национализма и российского террориста Игоря Стрелкова в СИЗО. Гиркину инкриминируют обвинение в экстремизме.