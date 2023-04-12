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Глава МЗС Німеччини Бербок прибуде з візитом до Китаю

12 квітня 2023 17:48
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Глава МЗС Німеччини Бербок прибуде з візитом до Китаю
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок. Фото: Рамблер
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та голова зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу, Жозеп Боррель, мають намір здійснити робочий візит до Китаю цього тижня. Зустріч двох політиків із китайськими чиновниками запланована на період з 13 по 15 квітня.

Про це повідомляє The Guardian.

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Візит Бербок до Китаю.

Представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь зазначив, що в рамках візиту відбудуться дипломатичні та стратегічні переговори з питань безпеки між Китаєм та Німеччиною. Невідомо, які саме теми обговорюватимуться на зустрічі, проте відомо, що останнім часом відносини між Європейським Союзом та Китаєм були натягнуті.

Попри те, що ЄС та Китай мають значні економічні зв'язки, останнім часом виникло кілька конфліктів у зв'язку з питаннями прав людини, торгівлі та безпеки. Можливо, на зустрічі Бербок та Борреля з китайськими чиновниками обговорюватимуться питання, пов'язані з цими конфліктами.

Рішення, прийняті на зустрічі, можуть вплинути на економічні та політичні зв'язки між Китаєм та ЄС загалом. Тому візит глави МЗС Німеччини та глави зовнішньополітичного відомства ЄС до Китаю є важливою подією у міжнародних відносинах і може мати наслідки для світової політики загалом.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок хоче вислати із країни понад 30 російських дипломатів. Усі вони акредитовані у Берліні.

Також ми писали, що Німеччина домовилася про ремонт самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 для України. Обслуговування цих гаубиць відбуватиметься у Словаччині.

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