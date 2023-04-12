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Глава МИД Германии Бербок прибудет с визитом в Китай

12 апреля 2023 17:48
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Глава МИД Германии Бербок прибудет с визитом в Китай
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото: Рамблер
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза, Жозеп Боррель, намереваются совершить рабочий визит в Китай на этой неделе. Встреча двух политиков с китайскими чиновниками запланирована на период с 13 по 15 апреля.

Об єтом сообщает The Guardian.

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Визит Бербок в Китай

Представитель Министерства иностранных дел Китая, Ван Вэньбинь, отметил, что в рамках визита состоятся дипломатические и стратегические переговоры по вопросам безопасности между Китаем и Германией. Неизвестно, какие именно темы будут обсуждаться на встрече, однако известно, что в последнее время отношения между Европейским союзом и Китаем были натянуты.

Несмотря на то, что ЕС и Китай имеют значительные экономические связи, в последнее время возникло несколько конфликтов в связи с вопросами прав человека, торговли и безопасности. Возможно, на встрече Бербок и Борреля с китайскими чиновниками будут обсуждаться вопросы, связанные с этими конфликтами.

Решения, принятые на встрече, могут оказать влияние на экономические и политические связи между Китаем и ЕС в целом. Поэтому визит главы МИД Германии и главы внешнеполитического ведомства ЕС в Китай является важным событием в международных отношениях и может иметь последствия для мировой политики в целом.

Напомним, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок хочет выслать из страны более 30 российских дипломатов. Все они аккредитованы в Берлине.

Также мі писали, что Германия договорилась о ремонте самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 для Украины. Обслуживание этих гаубиц будет проходить в Словакии.

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