Германия планирует выслать из страны более 30 дипломатов рф, — СМИ

Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок хочет выслать из страны более 30 российских дипломатов. Все они аккредитованы в Берлине.

Об этом пишет немецкое издание Focus.

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Органы безопасности сообщили, что подозреваемые используют свой дипломатический иммунитет, чтобы незаконно вербовать немецких информаторов по политике, бизнесу, науке и войскам для агентурных, диверсионных или дезинформационных операций.

В Берлине считают, что спецслужбы рф в Германии укомплектованы мощнее, чем во времена "холодной войны". Они насчитывают около 160 офицеров. Российские спецслужбы работают под прикрытием в посольстве Берлина, а также в нескольких консульствах других городов.

Правительство Германии полностью понимает, что высылка российских агентов не останется без ответа в кремле.

"В ответ кремль объявит нежелательными еще большее количество немецких дипломатов", — сказал в разговоре изданию представитель министерства иностранных дел Германии на условиях анонимности.

Напомним, Германия договорилась о ремонте самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 для Украины. Обслуживание этих гаубиц будет проходить в Словакии.

Также мы писали, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие боевые машины пехоты Marder уже направляются в Украину. Об их передаче было объявлено в январе этого года.

Добавим, министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что страна исполнит ордер на арест президента россии владимира путина, если он приедет в ФРГ.