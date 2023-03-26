Германия планирует выслать из страны более 30 дипломатов рф, — СМИ
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок хочет выслать из страны более 30 российских дипломатов. Все они аккредитованы в Берлине.
Об этом пишет немецкое издание Focus.
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Органы безопасности сообщили, что подозреваемые используют свой дипломатический иммунитет, чтобы незаконно вербовать немецких информаторов по политике, бизнесу, науке и войскам для агентурных, диверсионных или дезинформационных операций.
В Берлине считают, что спецслужбы рф в Германии укомплектованы мощнее, чем во времена "холодной войны". Они насчитывают около 160 офицеров. Российские спецслужбы работают под прикрытием в посольстве Берлина, а также в нескольких консульствах других городов.
Правительство Германии полностью понимает, что высылка российских агентов не останется без ответа в кремле.
"В ответ кремль объявит нежелательными еще большее количество немецких дипломатов", — сказал в разговоре изданию представитель министерства иностранных дел Германии на условиях анонимности.
Напомним, Германия договорилась о ремонте самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 для Украины. Обслуживание этих гаубиц будет проходить в Словакии.
Также мы писали, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие боевые машины пехоты Marder уже направляются в Украину. Об их передаче было объявлено в январе этого года.
Добавим, министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что страна исполнит ордер на арест президента россии владимира путина, если он приедет в ФРГ.