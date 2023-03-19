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У Німеччині розповіли, чи заарештують путіна, якщо він приїде до країни

19 березня 2023 10:19
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Марко Бушманн
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що країна виконає ордер на арешт президента росії володимира путіна, якщо він приїде до ФРН.

Про це пише видання Zeit.

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За його словами, у разі приїзду путіна Міжнародний кримінальний суд швидко звернеться до Інтерполу та договірних держав і вимагатиме виконання ордера.

"Тоді Німеччина буде зобов'язана заарештувати президента путіна, якщо він в'їде на німецьку територію, і передати його до МКС", — сказав Марко Бушманн.

Він додав, що на відміну від національних правоохоронних органів, МКС може також вживати заходів проти глав держав.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої у справах дітей у рф Марії Львової-Бєлової. Суд у Гаазі вважає, що вони несуть відповідальність за незаконне переміщення та депортацію населення, зокрема дітей, із окупованих територій України до росії.

Додамо, що Японія та Німеччина заявили, що спостерігатимуть за розвитком розслідування проти російського диктатора володимира путіна.

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