У Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт путіна

володимир путін

Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду 17 березня видала ордери на арешт президента росії володимира путіна у зв'язку із ситуацією в Україні.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Що це означає

Як повідомляється, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента рф у справах дитини.

"Це означає, що за межами росії путіна мають заарештувати та передати до суду. А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності", — йдеться у повідомленні відомства.

Там додають, що це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права.

Арешт путіна

"Палата досудового провадження ІІ на підставі клопотань Прокуратури від 22 лютого 2023 року постановила, що існують достатні підстави вважати, що кожен підозрюваний несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації населення та незаконного переміщення населення з окупованих районів України до російської федерації, що завдало шкоди українським дітям", — зазначили в МКС.

Палата зазначає, що вважає ордери на арешт таємними "з метою захисту потерпілих і свідків, а також з метою забезпечення розслідування".

"Проте, беручи до уваги, що поведінка, про яку йдеться в цій ситуації, ймовірно, триває, і що поінформованість громадськості про ордери може сприяти запобіганню подальшому вчиненню злочинів, Палата вважає, що в інтересах правосуддя уповноважити Секретаріат оприлюднити наявність ордерів, імена підозрюваних, злочини, за які видані ордери, і міри відповідальності, встановлені Палатою", — оголосив виконувач обов'язків президента МКС Пйотр Гофманський.

Зазначається, що путіна зобов'язані арештувати 123 країни, які ратифікували Римський статут.

Нагадаємо, у лютому в Нідерландах розпочав роботу неофіційний міжнародний трибунал над володимиром путіним. Метою трибуналу є викриття злочинів російського керівництва, зокрема, президента росії.