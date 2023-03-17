Як кремль переконуватиме росіян проголосувати за путіна: ЗМІ дізналися основні тези

володимир путін

Співробітники політичного блоку адміністрації президента (АП) сформулювали попередні "ідеологічні настанови" президентської кампанії 2024 року. Передвиборчу кампанію буде побудовано навколо "ідеології консерватизму".

Про це пише видання "Медуза".

Подробиці

Як зазначається у виданні, про те, які ідеї планує просувати Кремль перед виборами, підлеглі заступник голови АП Сергія Кирієнка розповіли на початку березня на "закритому семінарі" для працівників інших кремлівських підрозділів, а також регіональних чиновників та політтехнологів. Зустріч пройшла у так званій майстерні управління "Сенеж".

Крім самого Кирієнка, там виступили його найближчі соратники — голова кремлівського управління із забезпечення Держради Олександр Харичов (він багато років відповідає за проведення виборчих кампаній різного рівня) та керівник регіонального департаменту "Росатома" Андрій Полосін, який співпрацює з кремлем. Вони розповіли присутнім, що кампанію 2024 року буде побудовано навколо "ідеології консерватизму".

Як кремль переконуватиме росіян проголосувати за путіна

Відомо, що чергових виборах володимир путін позиціонуватиметься насамперед як "охоронець традиційних цінностей". Крім того, кремлівські ідеологи мають намір зробити ставку на риторику про "моральну перевагу" росії над іншими країнами (путін уже не раз у публічних заявах звинувачував "колективний Захід" у розв'язанні війни в Україні та "колоніальній політиці" стосовно інших держав).

Близький до кремля співрозмовник зазначив, що "консервативну ізоляційну ідеологію" для нової президентської кампанії "почали опрацьовувати" ще до початку війни, наприкінці 2021 року. Тоді в адміністрації президента міркували про те, що тема "антизахідного консерватизму" має поступово витіснити просування ідей "російського світу" у риториці чиновників та пропагандистів.

Виборцям планувалося продавати образ росії як "держави в собі", що зберігає традиції і відносно мало взаємодіє із зовнішнім світом. Наразі ці напрацювання скоригували: тема "російського світу", до якого нібито належать багато країн колишнього СРСР, має стати частиною концепції "держави у собі".

За інформацією видання, однією з ідеологічних основ кампанії стануть напрацювання проєкту "ДНК росії". Цим проєктом, покликаним вивчати "російську світогляд", політичний блок кремля займається разом із просвітницьким товариством "Знання" (його наглядову раду також очолює Кирієнко). Керує проєктом той самий Андрій Полосін, бере участь у його розробці і Олександр Харичев.

На "закритому семінарі"присутніх запевнили, що з результатами президентських виборів проблем не буде — адже у росії нібито "зростає запит" на консерватизм. Співробітники політичного блоку не пояснили учасникам, на яких даних засноване це твердження: відкритих і достовірних соціологічних даних, які хоч якось підтверджують цю тезу, немає.

Нагадаємо, нещодавно володимир путін зробив заяву про президентські вибори-2024. Він заявив, що регіональні вибори в росії 2023 року, а також чергові президентські вибори путіна 2024 року відбудуться відповідно до законодавства. Ці вибори пройдуть з дотриманням усіх демократичних процедур.