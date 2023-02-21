Путін запевнив, що вибори президента росії 2024 року пройдуть у відповідності до чинного законодавства

Путін зробив заяву про президентські вибори-2024: деталі
Регіональні вибори в росії 2023 року, а також чергові президентські вибори путіна 2024 року відбудуться відповідно до законодавства. Ці вибори пройдуть з дотриманням усіх демократичних процедур.
Про це російський диктатор володимир путін заявив у своєму традиційному щорічному зверненні до депутатів Федеральних зборів російської федерації.
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Вибори путіна
За словами путіна, чергові президентські вибори 2024 року в росії пройдуть згідно із вимогами чинного законодавства.
Також путін запевнив, що будуть дотримані усі демократичні процедури.
Регіональні вибори в росії
Це ж стосується, за словами путіна, не тільки його наступних виборів.
Президент рф запевнив, що і регіональні вибори 2023 року пройдуть так само, за законом.
Нагадаємо, що під час свого виступу перед Федеральними зборами російської федерації володимир путін заявив, що мешканці Донецької, Запорізької, Луганської і Херсонської областей України самі винні у війні та анексії, бо це вони самі, на думку путіна, проголосували за “приєднання до росії” на “референдумі”.
Також путін згадав про одностатеві шлюби та гендерно-нейтрального бога на Заході.
Фото з російських ЗМІ