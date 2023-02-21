Путин сделал заявление о президентских выборах-2024: детали
Региональные выборы в 2023 году, а также очередные президентские выборы путина 2024 года состоятся в соответствии с законодательством. Эти выборы пройдут с соблюдением всех демократических процедур.
Об этом российский диктатор владимир путин заявил в своем традиционном ежегодном обращении к депутатам Федерального собрания российской федерации.
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Выборы путина
По словам путина, очередные президентские выборы 2024 года в России пройдут согласно требованиям действующего законодательства.
Также путин заверил, что будут соблюдены все демократические процедуры.
Региональные выборы в россии
Это же касается, по словам путина, не только его следующих выборов.
Президент россии заверил, что и региональные выборы 2023 года пройдут так же, по закону.
Напомним, что во время своего выступления перед Федеральным собранием российской федерации владимир путин заявил, что жители Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины сами виноваты в войне и аннексии, потому что это они сами, по мнению путина, проголосовали за "присоединение к россии" на "референдуме".
Также путин упомянул об однополых браках и гендерно-нейтральном боге на Западе.
Фото из российских СМИ