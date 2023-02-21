Путин заверил, что выборы президента россии в 2024 году пройдут в соответствии с действующим законодательством.

Кремлевский диктатор пообещал провести выборы в соответствии с действующим законодательством

Региональные выборы в 2023 году, а также очередные президентские выборы путина 2024 года состоятся в соответствии с законодательством. Эти выборы пройдут с соблюдением всех демократических процедур.

Об этом российский диктатор владимир путин заявил в своем традиционном ежегодном обращении к депутатам Федерального собрания российской федерации.

Выборы путина

По словам путина, очередные президентские выборы 2024 года в России пройдут согласно требованиям действующего законодательства.

Также путин заверил, что будут соблюдены все демократические процедуры.

Региональные выборы в россии

Это же касается, по словам путина, не только его следующих выборов.

Президент россии заверил, что и региональные выборы 2023 года пройдут так же, по закону.

Напомним, что во время своего выступления перед Федеральным собранием российской федерации владимир путин заявил, что жители Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины сами виноваты в войне и аннексии, потому что это они сами, по мнению путина, проголосовали за "присоединение к россии" на "референдуме".

Также путин упомянул об однополых браках и гендерно-нейтральном боге на Западе.

Фото из российских СМИ