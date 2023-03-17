Как кремль будет убеждать россиян проголосовать за путина: СМИ узнали основные положения

Владимир Путин

Сотрудники политического блока администрации президента (АП) сформулировали предварительные "идеологические наставления" президентской кампании 2024 года. Предвыборная кампания будет построена вокруг "идеологии консерватизма".

Об этом пишет издание "Медуза".

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Как отмечается в издании, о том, какие идеи планирует продвигать Кремль перед выборами, подчиненные замглавы АП Сергея Кириенко рассказали в начале марта на "закрытом семинаре" для работников других кремлевских подразделений, а также региональных чиновников и политтехнологов. Встреча прошла в так называемой мастерской управления "Сенеж".

Кроме самого Кириенко, там выступили его ближайшие соратники — глава кремлевского управления по обеспечению Госсовета Александр Харичев (он много лет отвечает за проведение избирательных кампаний разного уровня) и сотрудничающий с кремлем руководитель регионального департамента "Росатома" Андрей Полосин. Они рассказали собравшимся, что кампания 2024 года будет построена вокруг "идеологии консерватизма".

Как кремль будет убеждать россиян проголосовать за путина

Известно, что на очередных выборах владимир путин будет позиционироваться прежде всего как "хранитель традиционных ценностей". Кроме того, кремлевские идеологи намерены сделать ставку на риторику о "нравственном превосходстве" россии над другими странами (путин уже не раз в публичных заявлениях обвинял "коллективное Запад" в разрешении войны в Украине и "колониальной политике" в отношении других государств).

Близкий к кремлю собеседник отметил, что "консервативную изоляционную идеологию" для новой президентской кампании "начали прорабатывать" еще до начала войны в конце 2021 года. Тогда в администрации президента размышляли о том, что тема "антизападного консерватизма" должна постепенно вытеснить продвижение идей "русского мира" в риторике чиновников и пропагандистов.

Избирателям планировалось продавать образ россии как "государства в себе", что сохраняет традиции и относительно мало взаимодействует с внешним миром. Пока эти наработки скорректировали: тема "русского мира", к которому якобы принадлежат многие страны бывшего СССР, должна стать частью концепции "государства в себе".

По информации издания, одной из идеологических основ кампании станут наработки проекта "ДНК россии". Этим проектом, призванным изучать "русское мировоззрение", политический блок кремля занимается вместе с просветительским обществом "Знание" (его наблюдательный совет также возглавляет Кириенко). Управляет проектом тот же Андрей Полосин, участвует в его разработке и Александр Харичев.

На "закрытом семинаре" собравшихся заверили, что с результатами президентских выборов проблем не будет — ведь у россии якобы "растет запрос" на консерватизм. Сотрудники политического блока не объяснили участникам, на которых данных основано это утверждение: открытых и достоверных социологических данных, хоть как-то подтверждающих этот тезис, нет.

Напомним, недавно владимир путин сделал заявление о президентских выборах-2024. Он заявил, что региональные выборы в россии в 2023 году, а также очередные президентские выборы путина в 2024 году состоятся в соответствии с законодательством. Эти выборы пройдут с соблюдением всех демократических процедур.