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В Международном уголовном суде выдали ордер на арест путина

17 марта 2023 17:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
владимир путин
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Палата досудебного производства II Международного уголовного суда 17 марта выдала ордера на арест президента россии владимира путина в связи с ситуацией в Украине.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Как сообщается, 17 марта 2023 года Палата досудебного производства II выдала ордера на арест путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, уполномоченной президента рф по делам ребенка.

"Это означает, что за пределами россии путина должны арестовать и передать в суд. А мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем давить ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим преступный и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности", — говорится в сообщении ведомства.

Там добавляют, что это историческое решение для Украины и всей системы международного права.

"Палата досудебного производства ІІ на основании ходатайств Прокуратуры от 22 февраля 2023 года постановила, что существуют достаточные основания полагать, что каждый подозреваемый несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения и незаконного перемещения населения из оккупированных районов Украины в российскую федерацию, что нанесло ущерб украинским детям", — отметили в МКС.

Палата отмечает, что считает ордера на арест тайными "в целях защиты потерпевших и свидетелей, а также в целях обеспечения расследования".

"Однако, принимая во внимание, что поведение, о котором идет речь в этой ситуации, вероятно, продолжается, и что осведомленность общественности об ордерах может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений, Палата считает, что в интересах правосудия уполномочить Секретариат обнародовать наличие ордеров, имена подозрений преступления, за которые выданы ордера, и меры ответственности, установленные Палатой", — объявил исполняющий обязанности президента МКС Пётр Гофманский.

Отмечается, что путина обязаны арестовать 123 страны, ратифицировавшие Римский устав.

арешт путіна

Напомним, в феврале в Нидерландах начал работу неофициальный международный трибунал над владимиром путиным. Целью трибунала является разоблачение преступлений российского руководства, в частности президента россии.

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