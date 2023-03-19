В Германии рассказали, арестуют ли путина, если он приедет в страну
Министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что страна исполнит ордер на арест президента россии владимира путина, если он приедет в ФРГ.
Об этом пишет издание Zeit.
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Арест путина в Германии
По его словам, в случае приезда путина Международный уголовный суд быстро обратится в Интерпол и договорные государства и потребует выполнения ордера.
"Тогда Германия будет обязана арестовать президента путина, если он въедет на немецкую территорию, и передать его в МКС", — сказал Марко Бушманн.
Он добавил, что в отличие от национальных правоохранительных органов, МКС может также принимать меры против глав государств.
Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента россии владимира путина и уполномоченной по делам детей в россии Марии Львовой-Беловой. Суд в Гааге считает, что они несут ответственность за незаконное перемещение и депортацию населения, в том числе детей, с оккупированных территорий Украины в россию.
Добавим, что Япония и Германия заявили, что будут наблюдать за развитием расследования против российского диктатора владимира путина.