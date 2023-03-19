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В Германии рассказали, арестуют ли путина, если он приедет в страну

19 марта 2023 10:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Марк Бушманн
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что страна исполнит ордер на арест президента россии владимира путина, если он приедет в ФРГ.

Об этом пишет издание Zeit.

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Арест путина в Германии

По его словам, в случае приезда путина Международный уголовный суд быстро обратится в Интерпол и договорные государства и потребует выполнения ордера.

"Тогда Германия будет обязана арестовать президента путина, если он въедет на немецкую территорию, и передать его в МКС", — сказал Марко Бушманн.

Он добавил, что в отличие от национальных правоохранительных органов, МКС может также принимать меры против глав государств.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента россии владимира путина и уполномоченной по делам детей в россии Марии Львовой-Беловой. Суд в Гааге считает, что они несут ответственность за незаконное перемещение и депортацию населения, в том числе детей, с оккупированных территорий Украины в россию.

Добавим, что Япония и Германия заявили, что будут наблюдать за развитием расследования против российского диктатора владимира путина.

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