Німеччина планує вислати із країни понад 30 дипломатів рф, — ЗМІ

Анналена Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок хоче вислати із країни понад 30 російських дипломатів. Всі вони акредитовані у Берліні.

Про це пише німецьке видання Focus.

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Органи безпеки повідомили, що підозрювані використовують свій дипломатичний імунітет, щоб незаконно вербувати німецьких інформаторів із політики, бізнесу, науки та війська для агентурних, диверсійних чи дезінформаційних операцій.

У Берліні вважають, що спецслужби рф в Німеччині укомплектовані потужніше, ніж за часів "холодної війни". Вони налічують близько 160 офіцерів. Російські спецслужби працюють під прикриттям у посольстві Берліна, а також у кількох консульствах в інших містах.

Уряд Німеччини повністю розуміє, що висилка російських агентів не залишиться без відповіді у кремлі.

"У відповідь кремль оголосить небажаними ще більшу кількість німецьких дипломатів", — сказав у розмові виданню представник міністерства закордонних справ Німеччини на умовах анонімності.

Нагадаємо, Німеччина домовилася про ремонт самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 для України. Обслуговування цих гаубиць буде відбуватися у Словаччині.

Також ми писали, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецькі бойові машини піхоти Marder вже прямують до України. Про їх передання було оголошено у січні цього року.

Додамо, міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що країна виконає ордер на арешт президента росії володимира путіна, якщо він приїде до ФРН.