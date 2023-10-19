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Глава РПЦ патріарх Кирило схвалює ядерну зброю, створену "під покровом святих"

19 жовтня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Глава РПЦ патріарх Кирило схвалює ядерну зброю, створену "під покровом святих"
Глава РПЦ патріарх Кирило на церемонії вручення нагород. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Предстоятель РПЦ Патріарх Кирил заявив, що Росія залишилася вільною і незалежною завдяки ядерній зброї, яка була створена у ядерному центрі під покровом преподобного Серафима Саровського.

Про це він сказав під час зустрічі з фізиком Радієм Ількаєвим. Про це пишуть російські ЗМІ.

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За словами патріарха Кирила, ядерна зброя на теренах колишнього СРСР створювалась завдяки "божому промислу" в обителі преподобного Серафима і дозволила залишитись Росії вільною та незалежною.

"Якби не робота Курчатова, Радія Івановича, їхніх колег, побратимів, то важко сказати, чи існувала б наша країна. Вони створили зброю під покровом преподобного Серафима Саровського, тому що за невимовним божим промислом ця зброя створювалася в обителі преподобного Серафима", — заявив патріарх Кирил.

Також патріарх Кирил вручив орден преподобного Сергія Радонезького I ступеня почесному науковому керівнику федерального ядерного центру Радію Ількаєву.

Зауважимо, Серафим Саровський (1754-1833) — засновник і покровитель Дівіївського монастиря. Преподобний Серафим Саровський згадується у РПЦ як "покровитель ядерників" із 1990-х років.

Нагадаємо, 17 жовтня, російська Держдума ухвалила законопроєкт про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

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