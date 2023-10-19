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Глава РПЦ патриарх Кирилл одобряет ядерное оружие, созданное "под покровом святых"

19 октября 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Глава РПЦ патриарх Кирилл одобряет ядерное оружие, созданное "под покровом святых"
Глава РПЦ патриарх Кирилл на церемонии вручения наград. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Предстоятель РПЦ Патриарх Кирилл заявил, что Россия осталась свободной и независимой благодаря ядерному оружию, созданному в ядерном центре под покровом преподобного Серафима Саровского.

Об этом он сказал во время встречи с физиком Радием Илькаевым. Об этом пишут российские СМИ.

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По словам патриарха Кирилла, ядерное оружие на территории бывшего СССР создавалось благодаря "божьему промыслу" в обители преподобного Серафима и позволило остаться России свободной и независимой.

"Если бы не работа Курчатова, Радия Ивановича, их коллег, собратьев, то трудно сказать, существовала ли бы наша страна. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что за невыразимым божьим промыслом это оружие создавалось в обители преподобного Серафима", — заявил патриарх Кирилл.

Также патриарх Кирилл вручил орден преподобного Сергея Радонежского I степени почетному научному руководителю федерального ядерного центра Радию Илькаеву.

Заметим, Серафим Саровский (1754-1833) — основатель и покровитель Дивиевского монастыря. Преподобный Серафим Саровский упоминается в РПЦ как покровитель ядерщиков с 1990-х годов.

Напомним, 17 октября, российская Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

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