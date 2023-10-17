Держдума РФ відкликала ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань
Сьогодні, 17 жовтня, російська Держдума ухвалила законопроєкт про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.
Про це повідомляють росЗМІ.
Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань
Рішення було прийнято в першому читанні.
"Держдума ухвалила в I читанні законопроєкт про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у вівторок, 17 жовтня, російський диктатор Володимир Путін прибув з дводенним візитом до Пекіна. Його чекає низка переговорів та участь у форумах.
Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін зробив нову скандальну заяву про війну в Україні. Цього разу він цинічно заявив, що контрнаступ ЗСУ "провалився".
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