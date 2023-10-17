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Держдума РФ відкликала ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань

17 жовтня 2023 13:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Держдума РФ відкликала ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань
Держдума РФ. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 17 жовтня, російська Держдума ухвалила законопроєкт про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Рішення було прийнято в першому читанні.

"Держдума ухвалила в I читанні законопроєкт про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань", — йдеться у повідомленні.

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Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у вівторок, 17 жовтня, російський диктатор Володимир Путін прибув з дводенним візитом до Пекіна. Його чекає низка переговорів та участь у форумах.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін зробив нову скандальну заяву про війну в Україні. Цього разу він цинічно заявив, що контрнаступ ЗСУ "провалився". 

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