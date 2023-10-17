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"Доказів немає": Пєсков заперечив військову співпрацю з КНДР

17 жовтня 2023 12:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Доказів немає": Пєсков заперечив військову співпрацю з КНДР
Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що нібито КНДР не здійснює жодні постачання зброї до РФ. Мовляв, цьому немає жодних доказів. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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"Немає жодних доказів поставок озброєнь із КНДР до Росії", — сказав Пєсков. 

КНДР постачає зброю в РФ
Заперечення інформації про постачання зброї. Фото: скриншот

Постачання зброї у РФ

Водночас, згідно з інформацією з американських розвідувальних джерел, КНДР протягом 2023 року активно передає Росії 152-мм артилерійські снаряди й ракети типу "Катюша". Крім того, країна може запропонувати державі-терористу більш різноманітний асортимент військової техніки, включаючи ракети, аналогічні російським "Іскандерам", самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню.

До того ж останнім часом активність та залізничні перевезення на прикордонній станції між Росією та Північною Кореєю помітно посилились. Зокрема, супутникові знімки вказують на надзвичайно високу кількість вантажних вагонів, приблизно 73, на залізничній платформі Туманганг, розташованій в Расоні, місті на кордоні Північної Кореї та Росії.

Хто постачає зброю в РФ
Вантажні вагони на кордоні КНДР та РФ. Фото: скриншот

Варто відзначити, що нещодавно у Білому домі заявили, що Північна Корея за останні тижні передала Росії понад тисячу контейнерів із військовим обладнанням та боєприпасами. Наразі передане обладнання ще знаходиться в російському тилу.

Нагадаємо, що у Південній Кореї, Сполучених Штатах та Японії висловили стурбованість у зв'язку з поглибленням військової співпраці між Росією та Корейською Народно-Демократичною республікою. Вони заявили про готовність вжити жорстких заходів проти їхньої угоди про зброю.

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