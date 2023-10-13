В Білому домі заявили, що КНДР розпочала військову допомогу Росії

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезу США при Білому домі Джон Кірбі. Фото: Reuters/Leah Millis

В Білому домі заявили, що Північна Корея за останні тижні передала Росії понад тисячу контейнерів із військовим обладнанням та боєприпасами. Зараз передане обладнання ще знаходиться в російському тилу.

Про це повідомляє The Hill з посиланням на координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі.

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Згідно з інфографікою від Білого дому, зазначено, як частина контейнерів переміщалася з КНДР до РФ з 7 вересня по 1 жовтня. Зазначається, що контейнери було відправлено морем з порту Наджин до російського Дунаю у Приморському краю, а потім було перевезено залізницею на склад боєприпасів, розташований на південному заході Росії в районі Тихорецька Краснодарського краю, приблизно за 290 км від кордону з Україною.

Інфографіка. Джерело: The Hill

США засуджують Північну Корею за надання Росії цієї військової допомоги, та додають, що Білий дім слідкуватиме за ситуацією і продовжуватиме викривати подібні угоди зі зброєю.

За словами урядовця, воєнне партнерство між Пхеньяном та Москвою, що розширюється, включаючи будь-які передачі технологій між країнами, підриває регіональну стабільність і глобальний режим нерозповсюдження".

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про зростання залізничного трафіку між Північною Кореєю та Росією. Ще тоді в ISW зазначили, що у корейських вантажних вагонах у Тумангані може міститися військовий вантаж.