Якою зброєю володіє Північна Корея та що може дістатися Путіну: інфографіка

Північнокорейський танк "Чхонмахо" на параді в Пхеньяні. Фото: freepik

Після серії візитів Кім Чен Ина та Володимира Путіна схоже, що російська армія може отримувати північнокорейську зброю. Однак наразі невідомо, що саме з власної зброї Пхеньян може надати Москві.

Про це у своєму розслідуванні повідомляє Forbes.

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Що собою являє армія КНДР

Корейська народна армія — одна з найчисельніших армій світу: налічує 1,1 млн солдатів. Також в неї є чимала кількість озброєння та військової техніки: 21 000 артилерійських систем, 3500 танків і 2500 одиниць бронетехніки. Це значно менше, ніж у Росії початку вторгнення, та зважаючи на масштаби Північної Кореї, це колосальна кількість.

Поступаючись Південній Кореї в якості та сучасності зброї, Пхеньян постійно збільшував чисельність і потужність свого арсеналу, що перетворилося на ядерну програму та глобальну політичну й економічну ізоляцію.

Основними покупцями військової продукції КНДР зазвичай були такі ж політичні ізгої. Зокрема Іран і режим Муаммара Каддафі в Лівії.

Що має Кім Чен Ин

Після зустрічі Володимира Путіна з Кім Чен Ином кремлівські ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що КНДР надасть Росії 10 млн артилерійських снарядів, яких вистачить ще на рік війни. При чому, перші снаряди вже засвітилися на фронті.

Більшість військової техніки Пхеньяну — це або старі радянські види озброєння, або власна зброя, побудована за зразками СРСР. На озроєнні КНДР досі перебувають старі танки Т-34, Т-54/55 та Т-62, а також зроблені на базі останнього танк "Чхонмахо", та машина на базі Т-72 "Сонгун-915". Та коли Росія зняла зі зберігання власні Т-62 і Т-54/55, питання технічного регресу вже не настільки важливе, якщо цієї зброї багато. В КНДР 3500 танків.

Те саме стосується й артилерії: Північна Корея досі має на озброєнні давні РСЗВ "Катюша", та відносно нові KN-09. За повідомлення іноземних ЗМІ, кабінет Шойгу планує отримати саме такі установки. Також на озброєнні у Пхеньяну гаубиці Д-30 та іншу буксовану артилерію радянського зразка.

Інфографіка від Forbes

Однак у кабінеті Шойгу планують отримати не тільки установки KN-09, а й іншу систему, KN-25. Остання дійсно відзначається досить потужним виглядом, має 600-мм ракету, здатну стріляти на відстань 380 км. За калібром система дійсно нагадує американський ATACMS, та на цьому схожість закінчується. Бо досі під сумнівом не тільки її "високоточність", а й питання передачі, бо в самої КНДР таких систем лише 40.

РСЗВ KN-25. Джерело: Kyodo

А от KN-09 має високоточну систему наведення GPS та зображення обʼєкта. Це потенційно робить її досить ефективною. Проте наскільки заявлені характеристики відповідають дійсності, сказати важко.

РСЗВ KN-09. Джерело: Kyodo

Тож у висновку, навряд чи такий союзник Москви, як Пхеньян, може серйозно підтримати як російську військову потужність, так і російський ВПК. До того ж, сучасні зразки озброєння КНДР можуть відрізнятися від загальних характеристик.

Що ж можуть дати

За даними The Economist, Пхеньян уже постачає 152-мм боєприпаси та 122-мм снаряди від РСЗВ "Катюша". The Guardian із посиланням на власні джерела в ЦРУ також зазначає, що режим Кім Чен Ина надасть Москві радянські 152-мм снаряди.

Головне питання — скільки саме снарядів дасть Північна Корея, та як швидко доставить їх в Росію. Наразі Москва виробляє 1,5-2 млн снарядів на рік, а потребує — 10 млн. До того ж, наразі невідомо чи дійсно стільки снарядів має Пхеньян. Тому заяви російських пропагандистів щодо постачання 10 млн снарядів з КНДР до РФ є звичайним ІПСО.

Нагадаємо, що раніше офіційний Сеул застеріг Пхеньян та Москву від співпраці. Перед цим наміри Кім Чен Ина дати Путіну зброю прокоментували в Міністерстві оборони США.