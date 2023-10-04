Каким оружием владеет Северная Корея и что может достаться Путину: инфографика

Северокорейский танк "Чхонмахо" на параде в Пхеньяне. Фото: freepik

После серии визитов Ким Чен Ина и Владимира Путина похоже на то, что российская армия может получать северокорейское оружие. Однако неизвестно, что именно из собственного оружия Пхеньян может предоставить Москве.

Об этом в своем расследовании сообщает Forbes .

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Что собой представляет армия КНДР

Корейская народная армия — одна из самых многочисленных армий мира: насчитывает 1,1 млн солдат. Также у нее есть большое количество вооружения и военной техники: 21 000 артиллерийских систем, 3500 танков и 2500 единиц бронетехники. Это значительно меньше, чем в России с начала вторжения, и учитывая масштабы Северной Кореи, это колоссальное количество.

Уступая Южной Корее в качестве и современности оружия, Пхеньян постоянно увеличивал численность и мощность своего арсенала, что превратилось в ядерную программу и глобальную политическую и экономическую изоляцию.

Основными покупателями военной продукции КНДР обычно являлись такие же политические изгои. В частности, Иран и режим Муаммара Каддафи в Ливии.

Что есть у Ким Чен Ина

После встречи Владимира Путина с Ким Чен Ином кремлевские СМИ начали распространять информацию о том, что КНДР предоставит России 10 млн. артиллерийских снарядов, которых хватит еще на год войны. Причем первые снаряды уже засветились на фронте.

Большинство военной техники Пхеньяна — это либо старые советские виды вооружения, либо собственное оружие, построенное по образцам СССР. На вооружении КНДР до сих пор находятся старые танки Т-34, Т-54/55 и Т-62, а также сделанные на базе последнего танк "Чхонмахо", и машина на базе Т-72 "Сонгун-915". Но когда Россия сняла с хранения собственные Т-62 и Т-54/55, вопрос технического регресса уже не столь важен, если этого оружия много. У КНДР 3500 танков.

То же касается и артиллерии: Северная Корея до сих пор имеет на вооружении древние РСЗО "Катюша" и относительно новые KN-09. По сообщению иностранных СМИ, кабинет Шойгу планирует получить именно такие установки. Также на вооружении у Пхеньяна гаубицы Д-30 и другой буксируемой артиллерии советского образца.

Инфографика от Forbes

Однако в кабинете Шойгу планируют получить не только установки KN-09, но и другую систему KN-25. Последняя действительно отличается достаточно мощным видом, имеет 600-мм ракету, способную стрелять на расстояние 380 км. За калибром система действительно напоминает американский ATACMS и на этом сходство заканчивается. Ибо до сих пор под сомнением не только ее "высокоточность", но и вопрос передачи, потому что у самой КНДР таких систем всего 40.

РСЗО KN-25. Источник: Kyodo

А вот KN-09 имеет высокоточную систему GPS и изображения объекта. Это потенциально делает его достаточно эффективным. Однако насколько заявленные характеристики соответствуют действительности, сказать сложно.

РСЗО KN-09. Источник: Kyodo

Поэтому, в заключении, вряд ли такой союзник Москвы, как Пхеньян, может серьезно поддержать как российскую военную мощь, так и российский ВПК. К тому же, современные образцы вооружения КНДР могут отличаться от общих характеристик.

Что же могут дать

По данным The Economist, Пхеньян уже снабжает 152-мм боеприпасами и 122-мм снарядами от РСЗО "Катюша". The Guardian со ссылкой на собственные источники в ЦРУ также отмечает, что режим Ким Чен Ина предоставит Москве советские 152-мм снаряды.

Главный вопрос — сколько именно снарядов даст Северная Корея и как быстро доставит их в Россию. Сейчас Москва производит 1,5-2 млн снарядов в год, а нуждается в 10 млн. К тому же, неизвестно действительно ли столько снарядов имеет Пхеньян. Поэтому заявления российских пропагандистов о поставке 10 млн снарядов из КНДР в РФ являются обычным ИПСО.

Напомним, что ранее официальный Сеул предостерег Пхеньян и Москву от сотрудничества. Перед этим намерения Ким Чен Инна дать Путину оружие прокомментировали в Министерстве обороны США.